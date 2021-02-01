أقوي كيراتين لفرد الشعر المجعد والخشن هيكون شعر زي الحرير

أقوي كيراتين لفرد الشعر المجعد والخشن،الكثير من السيدات يبحثون عن أفضل الطرق المستخدمة والمجربة من قبل الآخرين من أجل الحصول على شعر صحي ولامع وقوي، وزيادة كثافة الشعر وإطالته فتابعوا معنا كيفية استخدام البانثينول مع الزيوت المختلفة والشامبو للحصول على نعومة أكثر للشعر .

كريم بانثينول من أفضل الكريمات المرطبة والتي لها العديد من الفوائد للشعر منها الفوائد التالية:

من والتي لها العديد من الفوائد للشعر منها الفوائد التالية: كريم البانثينول له فاعلية كبيرة جدا في التخلص من جفاف الشعر وبصفة خاصة عند منبت الشعر فتكون البصيلات أكثر رطوبة وتزداد قدرتها بالاحتفاظ بالماء مما يغذي الشهر ويمنع من تكسر الشعر.

له فاعلية كبيرة جدا في التخلص من جفاف الشعر وبصفة خاصة عند منبت الشعر فتكون البصيلات أكثر رطوبة وتزداد قدرتها بالاحتفاظ بالماء مما يغذي الشهر ويمنع من تكسر الشعر. له قدرة عالية على زيادة طول الشعر وتغذيته وتحفيزه للنمو السريع وفي نفس الوقت تزداد كثافته.

يعطي للشعر لمعان ونظافة من الأوساخ والأتربة.

يوجد العديد من الطرق التي يتم بها استخدام البانثينول لتقوية الشعر ولمعانه منها الطرق التالية:

يتم وضع كريم بانثينول على الزيت المستخدم للشعر ويفضل زيت الزيتون وخلطة جيدا ويدلك به فروة الرأس لمدة خمسة دقائق مع دهان الشعر كاملا حتى الأطراف.

وضع كريم بانثينول على أي نوع شامبو يتم استخدامه ويفضل استخدام الأنواع العلاجية الخالية من المواد التي تضر الشعر، أو استخدام شامبو البانثينول.

البانثينول عند اتحاده مع فيتامين ب يكون ما يسمى بحمض البانتوثنيك الذي يلعب دور هام في مختلف الوظائف التي تحدث في الجسم ويحافظ على الشعر والبشرة بدرجة كبيرة جدا.

البانثينول يدخل في العديد من الأدوية والمستحضرات التي تعالج الشعر من أهمها السيروم.

حيث أنه يقوم السيروم المكون من البانثينول بتقوية فروة الرأس ويمنعها من التساقط ويعطي الشعر القوة وعدم الهيشان والتقصف.

يعيد حيوية الشعر التالف من استخدام المكواة وكريمات فرد الشعر مع الاستخدام المنتظم والمستمر.

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إن الانتظام في استعمال البانثينول ومستحضراته في العناية بالشعر يعطي النتائج العالية والسريعة في الحصول على شعر قوى ولامع وصحي، خالي من الأوساخ والأتربة، لذا قد تحدثنا عن كيفية استخدام البانثينول لتنعيم الشعر لتتبعها كل فتاه لتحقيق أفضل النتائج .