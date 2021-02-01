تركيبة غسول يومي للتفتيح الفوري اغسلي بها وجهك وستحصلين على وجه أبيض كالحليب

إذا كنتِ تعانين سيدتي من إرهاق البشرة واسمرارها، وإذا كنتِ تعانين من مشكلة المسام الواسعة وإفراز البشرة للكثير من الإفرازات الدهنية التي تمتص الاتساخات والشوائب، إذن يجب أن يكون لديكِ روتين يومي لبشرتك يحتوى فى الأساس على غسول مناسب، وفي موضوعنا سوف نقدم لكِ غسول طبي رائع يعد بمثابة تركيبة مذهلة لتفتيح وشد البشرة، وكذلك إزالة التجاعيد وأثار مستحضرات التجميل، يمنع هذا الغسول ظهور مشكلة البقع وحب الشباب وأثاره، كما يعيد إنتاج الكولاجين الطبيعي للبشرة مما يعيد للبشرة حيويتها ونضارتها وشبابها.

أفضل غسول طبي لتفتيح البشرة وإزالة آثار المكياج

الغسول الذي يسوف نتحدث عنه اليوم هو غسول PREMCLEAR، والذي يُعد من أفضل أنواع الغسول المتوفرة حاليا لاحتوائه على جميع المواد الفعالة التي تعالج كافة مشاكل البشرة، وتنظف الشوائب العميقة وتقضي على البقع والاسمرار وتعمل على التفتيح الفوري للبشرة، بالإضافة إلى تصنيعه على شكل فوم مما يحفز امتصاص مادتي الكيراتين والهيالورونيك أسيد.

مكونات ومميزات غسول PREMCLEAR

يحتوي هذا الغسول الطبي على مادة الهيالورونيك أسيد والتي تُعد من أفضل المواد لاحتفاظ البشرة بالسوائل، حيث تساعد على ترطيب البشرة بشكل دائم نتيجة الاحتفاظ بالماء، كما تمنع جفاف البشرة وبالتالي تمنع الالتهابات المصاحبة للجفاف، كما يحتوي الغسول أيضا على مادة حمض الساليسيليك وهو المسئول عن تقليل المسامات والالتهابات وبالتالي يقلل من إفراز الدهون بالبشرة وينقيها، ويساعد أيضا على تقشير البشرة والقضاء على البقع وحب الشباب.

تتضمن مكونات الغسول أيضا مادة الكيراتين والتي تعيد إفراز الكولاجين الطبيعي، وبالتالي تعيد نضارة البشرة وتحارب التجاعيد بشكل فعال، ومادة الكافيين والتي تعمل على تحفيز الدورة الدورة الدموية بالبشرة، لذا تساعد على توريد البشرة والخدود وإضفاء الحيوية بها، بالإضافة إلى تقليل التهابات البشرة، ويحتوى أيضا على فيتامين هـ والذي يعمل على تغذية البشرة بشكل فعال، وزيت الجوجوبا الغنى بالفيتامينات والمعادن والذي يعمل كمضاد للبكتريا والالتهابات كما أنه من أفضل أنواع الزيوت المستخدمة للبشرة.

طريقة استخدام غسول PREMCLEAR

يتم تطبيق فوم الغسول على البشرة ثم تركه لمدة لا تقل عن 5 دقائق، ثم بعد ذلك يتم إزالته بواسطة الماء، حيث يعمل كغسول وسيروم هيالورونيك أسيد سويا بالإضافة إلى كونه مناسب لجميع أنواع البشرة، سواء العادية منها أو المختلطة والدهنية أو الجافة، ومع الاستمرار في استعمال الغسول تتوقف مشكلة ظهور البقع والحبوب، ونلاحظ تفتيح للبشرة درجتين على الأقل في أول أسبوع من الاستعمال.

إزالة الرؤوس السوداء

ولا شك أن بياض البيض من أهم المنتجات ذات الفائدة الرفيعة للبشرة، وذلك لأنه يُعد مصدر رئيسي للبروتين والأحماض الأمينية، كما يحتوى أيضا على حمض الفوليك والسيلينيوم والعديد من الفيتامينات والمعادن، حيث يُستخدم بياض البيض في أنواع عديدة من العمليات التجميلية، وذلك لقدرته العالية على تقليل وسد مسام البشرة بالإضافة إلى الحد من إفراز زيوت البشرة الدهنية، كما يساعد في التخلص من الرؤوس السوداء تماما ويُعتبر مُحارب ممتاز لحب الشباب وأثاره والبقع التي يسببها، ومعروف أيضا بقدرته على التقليل من تجاعيد البشرة ويعمل على شد البشرة ومنحها حيوية ونضارة.

كما يستخدم زيت اللوز الحلو منفرداً كغسول للبشرة كأحد العناصر الطبيعية المذهلة في تنظيف وترطيب البشرة، يتم ذلك عن طريق تنظيف البشرة من اي مكياج او شوائب، بعد ذلك ضعي بعض قطرات من زيت اللوز الحلو على يدك ثم يتم فرك البشرة بلطف لمدة ثلاثة دقائق، ثم تنظف البشرة بقطعة من القطن بعد أن تبلل بالماء الدافئ لمدة دقيقتين ليتم فتح المسام بعد ذلك يتم مسح البشرة بقطنة مبللة بالماء الفاتر.