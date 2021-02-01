طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي في البيت أفضل من الصالونات

صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي، يحتاج الجميع إلى تغيير الروتين وتغيير شكله كل فترة وذلك من خلال لمسات بسيطة وغير متعبة، لذا يهتم الكثير من الأفراد بتغيير لون الشعر حيث يعتبر المصدر الأول لجاذبية الأفراد، ولكي تحصلوا على لون شعر مثالي يجب اختياره بعناية شديدة وبدقة وذلك يعتمد على عدة أمور منها لون البشرة ولون العيون وطول الشعر وغيره، يعتبر اللون الرمادي من أفضل الألوان وأكثرها جمالا، يمكن استخدام عدد عبوات اللون الأشقر الرمادي حسب لون الشعر، ولأن النزول إلى كواليس صبغ الشعر أمر ليس سهل نقدم لكي الطريقة لكي تقومي بها بمفردك.

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي

المكونات المطلوبة:

عدد اثنان علبة من صبغة الأشقر الطبيعي.

وعلبة واحدة من الأشقر الرمادي.

فازلين.

فرشاة مخصصة للصبغة.

قطعة قديمة من القماش.

توك لربط الشعر.

وعاء لتحضير الخلطة بداخله.

قفازات.

مشط بأسنان رفيعة.

بلسم، شامبو.

خطوات صبغ الشعر في البيت

ارتدي قطعة الملابس القديمة حتى لا تتأثر ملابسك، واخلطي الصبغة الطبيعية مع الرمادي، قومي بعمل اختبار على جزء صغير من الشعر لمعرفة طبيعة الصبغة، ويجب تمشيط الشعر أولا للتخلص من أي تشابك، ثم قسمي الشعر إلى عدد من الخصل وقومي بربط كل خصلة برابطة.

ادهني الأماكن المجاورة للشعر مثل الرقبة والجبهة والأذنين بالفازلين حتى لا يتأثر الجلد بالصبغة، بعد ارتداء القفازات وتوزيع الصبغة على جذور الشعر حتى الأطراف بعيدا عن الفروة، ثم قومي بارتداء كيس بلاستيك، وقومي بفحص لون الشعر وتركه مدة لا تزيد عن ساعة إلا ربع ثم قومي بشطفه جيدا بالشامبو ثم استخدام البلسم المخصص للشعر المصبوغ.

لابد من متابعة لون الشعر بصفة مستمر حتى تحصلي على اللون المطلوب، فلا تزيدي من الوقت أو تقللي منه حتى لا تأتي الصبغة بنتائج عكسية، وهذه كانت أسهل طريقة لصبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي في البيت.

صبغ الشعر أشقر فاتح في المنزل

المكونات:

ماء ساخن، 10 أكياس من الشاي، نصف كوب من عصير الليمون، زجاجه.

طريقة التحضير:

قومي بغلي نصف لتر من الماء وضعي عليه 10 أكياس من الشاي أو 10 ملاعق، ثم نصف كوب من عصير الليمون، واتركي الخليط لمدة دقائق على النار بعد الغليان، ثم يترك ليبرد، بعد ذلك يعبأ الخليط فى زجاجة بخاخة ويتم رش الشعر بها ويتعرض للشمس لمدة ساعة أو ساعتين، وسوف تلاحظين اكتساب شعرك للون الأشقر الفاتح.