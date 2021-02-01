تعد شوربة البطاطا من ألذ أنواع الشوربات وعلى الرغم من أنها غير مشهورة كباقي أنواع الشوربات إلا أن هذا الحساء يتمتع بقيمة غذائية عالية ومفيد ليعطي أولادك الطاقة والدفئ لمقاومة برودة الشتاء والقيام بمهامهم اليومية، تابعينا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير هذا الحساء بنكهات مختلفة من مطبخك كما يقدم في أرقى المطاعم. شوربة البطاطا الطريقة التقليدية لتحضير الحساء: شوربة البطاطا الطريقة التقليدية لتحضير الحساء: تحتاجين إلى: خطوات تحضير الحساء: قومي بتشويح مكعبات البصل في وعاء على النار مع الزبدة. قلبي البصل إلى أن يصبح شفاف اللون. قشري البطاطا ثم قطعيها إلى مكعبات صغيرة. أضيفي البطاطا وقلبيها مع البصل. تبلي المكونات بجميع التوابل ثم أضيفي شوربة الدجاج. اتركي الحساء على النار حتى تنضج المكونات وتتجانس وبعدها ارفعيها من على النار. ضعي الشوربة في أطباق التقديم وتقدم ساخنة. شوربة البطاطا مع الكريمة: شوربة البطاطا مع الكريمة: تحتاجين إلى: خطوات تحضير شوربة البطاطا بالكريمة: ضعيها على نار متوسطة ثم أضيفي الزبدة. اتركي الزبدة على النار حتى تذوب ثم أضيفي قطع البصل. قلبي البصل حتى يصبح ذهبي اللون. أضيفي البطاطا ثم مكعب مرقة الدجاج وقلبيها جيداً. في وعاء منفصل قومي بوضع اللبن على النار. انخلي الدقيق ثم أضيفيه إلى اللبن وقلبي.

أضيفي القليل من اللملح والفلفل الأسمر وقلبي. اتركي اللبن حتى يزداد قوامه وتبدأ الكريمة في التشكل. أضيفي الكريمة إلى البطاطا والبصل على النار وقلبي. تحققي من النكهة ويمكنك إضافة المزيد من الملح إذا أردت. اتركي الحساء حتى ينضج تماماً ثم ارفعيه من على النار. يوضع في أطباق التقديم ويقدم ساخن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوربة البطاطا المغذية واللذيذة للحصول على الدفئ في يوم شتاء قارس البرودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.