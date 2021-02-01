وصفات لشد البشرة بطرق طبيعية وطريقة عمل الكولاجين الطبيعي في المنزل

تبحث العديد من السيدات عن وصفات لشد البشرة بشكل طبيعي وذلك لأن بعد العشرينات تصبح مشكلة علامات الوجه والتجاعيد أمر مقلق وذلك بسبب قلة الكولاجين المختزن في البشرة لذلك تحتاج الفتيات والسيدات إلى طرق طبيعية للحصول على بشرة شبابية دون اللجوء إلى العمليات الجراحية المقلقة والمكلفة فتابعينا في هذا المقال لمعرفة تك الوصفات البسيطة والفعالة.

وصفات لشد البشرة وصفة الكولاجين الطبيعي للبشرة:

تحتاجين إلى:

حفنة من اللبان الدكر.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

كبسولتان فيتامين E.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

خطوات تحضير الماسك:

قومي بنقع لبان الدكر في كوب الماء لمدة ليلة كاملة حتى تحصلي على المستخلص. بعد نقع اللبان الدكر بشكل جيد قلبيه ثم صفيه بالمصفاه للحصول على المستخلص دون شوائب. أحضري هذا المستخلص وضعيه في وعاء ثم أضيفي إليه النشا وقلبي. ضعي الوعاء على نار هادئة وقلبي حتى يبدأ القوام في الزيادة. أضيفي العسل الأبيض وماء الورد وقلبي. ارفعي الخليط من على النار ثم أضيفي كبسولات فيتامين هـ بعد تفريغها. قلبي الخليط جيداً واتركيه حتى يبرد تماماً. اغسلي وجهك وجففيه ثم وزعي الخليط على وجهك ليغطي كل الأماكن عدا أسفل العينين. اترم الماسك على وجهم لمدة نصف ساعة ثم اغسليه بالماء الفاتر. يفضل وضع هذا الكريم في الليل وغسله في اليوم التالي. ضعيه كل يوم للحصول على نتائج مبهرة.

وصفات لشد البشرة مجربة:

وصفة بياض البيض:

يحتوي بياض البيض على كولاجين طبيعي مغذي للبشرة كل ما عليك فعله هو فصل صفار البيض عن البياض ثم توزيع البياض على وجهك بأكمله.

تركي بياض البيض على وجهك كماسك لمدة نصف ساعة وبعدها اغسلي وجهك جيداً ،ولا تنسي القيام بتلك الوصفة مرتين أو ثلاث مرات في الاسبوع للحصول على أفضل استفادة.

وصفة الزبادي وعصير الليمون:

يساعد الزبادي على ترطيب البشرة كما يشد الجلد ويعالج الترهلات، قومي بخلط كوب من الزبادي مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج مع ملعقة من ويت الزيتون وقلبي.

ضعب الماسك على وجهك واتركيه لمدة ساعة وبعدها اغسليه بالماء الفاتر ولا تنسي غلق المسام وترطيب بشرتك بعدها ،ويكرر الماسك كل يومين للحصول على نتائج مرضية.