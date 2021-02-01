كريم طبيعي لإزالة التجاعيد بثلاث مكونات فقط لوجه مشدود بلا خطوط دقيقة أو تجاعيد عميقة

تبحث الكثير من السيدات عن كريم طبيعي لإزالة التجاعيد حيث أن ظهور التجاعيد من أكثر ما يؤرق المرأة، بالإضافة إلى أن المنتجات الكيميائية مقابل معالجة التجاعيد فإن تكرار استخدامها يؤذي البشرة، لذلك نقدم لكم من خلال موقعنا وصفة كريم طبيعي للتخلص النهائي من التجاعيد وجميع الخطوط الدقيقة وتغذية البشرة وجعلها نضرة.

كريم طبيعي لإزالة التجاعيد

من أكثر المكونات الطبيعة أهمية وفاعلية في إزالة التجاعيد هي البيض والعسل وزيت الزيتون، لهذا سنقوم باستخدامهم في عمل كريم فعال يتكون من( ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وصفار بيضة وملعقة صغيرة من عسل أبيض وملعقتان من الفازلين الطبي ) كما يمكن استبدال زيت الزيتون بزيت اللوز الحلو أو زيت الجلسرين حسب الرغبة، وفي حال أردتِ إضافة زيت الورد لتوريد البشرة وتفتيحها، يمكنكِ إضافة ثلاث قطرات.

طريقة عمل كريم شد الوجه

ويتم تحضير الكريم عن طريق إذابة الفازلين بالبخار وإضافة كل من زيت الزيتون وصفار البيضة عليه وخفقهم جيدا مع وضع العسل الأبيض والاستمرار في التقليب جيدا، حتى يتم الحصول على قوام كريمي بهذا نكون حصلنا على كريم فعال في القضاء على التجاعيد وشد الوجه، ويوضع الكريم في الثلاجة.

يستخدم هذا الكريم على الوجه بعد غسله جيدا، وتجفيفه برفق قبل النوم بحوالي ساعتين حيث تقوم البشرة بتشرب هذا الخليط خلال ساعة، ويتم وضعه لمدة نصف ساعة أو ساعة كاملة ومن ثم يتم إزالته بمنديل ورقي ناعم ويغسل بعدها جيدا بماء دافئ، وللحصول على فاعلية أكبر يمكن استخدام مبشور الطماطم كماسك قبل الكريم.

هذه الطريقة فعالة، فكل من المكونات المستخدمة في عمل كريم طبيعي لإزالة التجاعيد تحتوي على البروتين والكولاجين وكافة الفيتامينات الهامة التي تحتاجها البشرة، فهذا الكريم يعطي البشرة نضارة ويساعد في القضاء على التجاعيد سواء كانت عميقة أو حتى الخطوط الدقيقة في وقت قصير.