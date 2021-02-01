بطاطس سبيرال الحلزونية المقرمشة واللذيذة لسفرة متجددة ومبتكرة فقط من مطبخك

تعد وصفة بطاطس سبيرال الحلزونية من أجدد الطرق لتحضير البطاطس فبدلاً من عمل البطاطس بشكل تقليدي كما هو معتاد يمكنك عملها بتلك الطريقة لتجديد على سفرتك، تحضر تبك الوصفة بكل سهولة وتقدم كمقرمشات بجانب المشويات والمقليات بجميع أنواعها فتابعونا في هذا المقال لتعرفوا الطريقة بالتفصيل. بطاطس سبيرال الحلزونية المقادير اللازمة لتحضير البطاطس: حبتين أو ثلاث حبات كبيرة من البطاطس .

كمية كافية من الماء.

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من الملح.

أربع ملاعق كبيرة من اللبن.

بيضة واحدة كبيرة.

نصف كوب من الزيت النباتي من النوع الجيد.

ملعقة كبيرة من الجبن الشيدر أو الموتزاريلا المبشورة.

رشة من الشطة حسب الذوق.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الليمون.

رشة من الثوم البودر. خطوات تحضير بطاطس سبيرال الحلزونية: قومي بغسل البطاطس جيداً للتخلص من الأتربة العالقة عليها. لا تقومي بالتخلص من القشور. قومي بتسخين الماء على النار حتى يغلي. ضعي البطاطس في الماء المغلي واتركيها على النار حتى تنضج. قومي بتصفية البطاطس من الماء واتركيها تبرد. قشري البطاطس وتخلصي من القشر. تهرسي البطاطس حتى تصبح ناعمة. أضيفي الملح والفلفل الأسود والثوم البودر وجميع التوابل المتاحة. أضيفي النشا واللبن السائل وقلبي جيداً المكونات معاً. قومي بتقسيم الخليط إلى ثلاث أجزاء متساوية في الحجم. ضعي على الجزء الأول الجبن الشيدر المبشور أو الرومي أو الموتزاريلا حسب رغبتك. أما الجزء الثاني فضعي عليه الشطة وملح الليمون وقلبي. اتركي الجوء الثالث سادة دون إضافات. أحضري طاسة قلي عميقة وضعي بها كل كمية الزيت. يجب أن يكون الزيت كافي ليغطي البطاطس. ضعي الطاسة على نار متوسطة حتى يسخن الزيت. ضعي عجينة البطاطس في كيس الحلواني مع اختيار القمع المناسب لك. اضغطي على الكيس لإخراج العجين في الزيت واصنعي به دوائر حلزونية. اتركي البطاطس في الزيت حتى تنضج وتحمر من تلك الجهة. اقلبيها على الجانب الآخر حتى تحمر من الجهة الأخرى. أخرجي البطاطس من الزيت وضعيها على مناديل ورقية للمطيخ سميكة حتى تتشرب الزيت الزائد. كرري الخطوات مع كل الكمية حتى تنتهي من كل البطاطس بجميع النكهات. زيني البطاطس بالبقدونس المفروم ورشة من الكمون. تقدم البطاطس ساخنة مع الكاتشب والمايونيز بجانب الوجبات. بطاطس سبيرال الحلزونية المقادير اللازمة لتحضير البطاطس:خطوات تحضير بطاطس سبيرال الحلزونية:

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