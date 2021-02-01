طريقة عمل الجمبري بالصوص الأبيض منزليًا بسر خلطة المطاعم

طريقة عمل الجمبري بالصوص الأبيض، في المنزل بمكونات متاحة في مطبخك، وعلى الطريقة الإيطالية الشهيرة، مثل أفخم المطاعم تمامًا، أمر سهل جدًا، وسر خلطة المطاعم والمطبخ الإيطالي العالمي، العامر بالمعجنات والمكرونات، والتي لاقت جذب شديد من قبل مختلف الأعمار، جعله مجال بحث دائم من قبل ربات المنزل، التي تسعى لإرضاء أفراد أسرتها، وتعمل على تقديم وجبات شهية مثل المطاعم وبنظافة الأكلات البيتي، وحرصًا منها على اكتمال القيمة الغذائية داخل كل وجبة، تسعى أيضًا ربة المنزل للبحث عن أفضل الطرق لتصنيع الأكلات منزليًا، وإليكي مكونات وطريقة التحضير السهلة السريعة.

والجدير بالذكر أن أصل أكلة الجمبري بالمكرونة والصوص الأبيض، إيطالي فالمطبخ الإيطالي عامر بأنواع كثيرة من المكرونات الشهية، بطرق طهي مختلفة وفريدة ومتميزة، إضافة إلى أنها محببة في الشرق الأوسط، كونها سهلة التحضير ولذيذة الطعم، ومحببة للأطفال جدًا، إضافة لتنوع أشكالها بما يناسب جميع الأذواق، وطريقتها سهلة وسريعة مثل طريقة عمل الثومية بدون بيض ومثل وصفة عجينة البيتزا السريعة، وبإمكانك تقديم تلك الأكلة الخبز الفرنسي الشهي، وطريقة عمل خبز الزيتون الفرنسي سهلة جدًا وخطواته بسيطة.

نصف كيلو من الجمبري المقشر.

مقدار 400 جرام من المكرونة الفرن، أو المكرونة الحلزون، أو المكرونة الشرائط (حسب المتوفر والرغبة).

مقدار ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

مقدار كوب من كريمة الطبخ.

1 ثمرة من الفلفل الأخضر.

زيت.

1 كوب من اللبن الحليب.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق الفاخر.

½ كوب من الجبنة البارميزان.

ليمون.

خل.

ملح.

فلفل أبيض.

جبن رومي مبشور.