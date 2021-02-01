طريقة عمل الجمبري بالصوص الأبيض منزليًا بسر خلطة المطاعم

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طريقة عمل الجمبري بالصوص الأبيض، في المنزل بمكونات متاحة في مطبخك، وعلى الطريقة الإيطالية الشهيرة، مثل أفخم المطاعم تمامًا، أمر سهل جدًا، وسر خلطة المطاعم والمطبخ الإيطالي العالمي، العامر بالمعجنات والمكرونات، والتي لاقت جذب شديد من قبل مختلف الأعمار، جعله مجال بحث دائم من قبل ربات المنزل، التي تسعى لإرضاء أفراد أسرتها، وتعمل على تقديم وجبات شهية مثل المطاعم وبنظافة الأكلات البيتي، وحرصًا منها على اكتمال القيمة الغذائية داخل كل وجبة، تسعى أيضًا ربة المنزل للبحث عن أفضل الطرق لتصنيع الأكلات منزليًا، وإليكي مكونات وطريقة التحضير السهلة السريعة.طريقة عمل الجمبري بالصوص الأبيض
والجدير بالذكر أن أصل أكلة الجمبري بالمكرونة والصوص الأبيض، إيطالي فالمطبخ الإيطالي عامر بأنواع كثيرة من المكرونات الشهية، بطرق طهي مختلفة وفريدة ومتميزة، إضافة إلى أنها محببة في الشرق الأوسط، كونها سهلة التحضير ولذيذة الطعم، ومحببة للأطفال جدًا، إضافة لتنوع أشكالها بما يناسب جميع الأذواق، وطريقتها سهلة وسريعة مثل طريقة عمل الثومية بدون بيض ومثل وصفة عجينة البيتزا السريعة، وبإمكانك تقديم تلك الأكلة الخبز الفرنسي الشهي، وطريقة عمل خبز الزيتون الفرنسي سهلة جدًا وخطواته بسيطة.مقادير وصفة الجمبري بالكريمة البيضاء
- نصف كيلو من الجمبري المقشر.
- مقدار 400 جرام من المكرونة الفرن، أو المكرونة الحلزون، أو المكرونة الشرائط (حسب المتوفر والرغبة).
- مقدار ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- مقدار كوب من كريمة الطبخ.
- 1 ثمرة من الفلفل الأخضر.
- زيت.
- 1 كوب من اللبن الحليب.
- 2 ملعقة كبيرة من الدقيق الفاخر.
- ½ كوب من الجبنة البارميزان.
- ليمون.
- خل.
- ملح.
- فلفل أبيض.
- جبن رومي مبشور.
- قومي بغسل الجمبري المقشر، بعصير الليمون والخل حتى يخلو من الزفارة تمامًا.
- قومي بفتح ظهر الجمبري، بالسكين، ونظفيه جيدًا، وقومي بإزالة جميع الزوائد منه.
- قومي بتقطيع الفلفل الأخضر إلى مكعبات صغيرة الحجم.
- أحضري وعاء، وقومي بتتبيل الجمبري في ثوم مفروم، وملح.
- أحضري حلة وارفعيها على نار متوسطة، واملئيها بالماء ، عند غيان الماء ضعي به قطرات من الزيت وقومي بإسقاط المكرونة فيه، واسلقيها، كن احرصي على عدم سلقها مدة طوية ، بل نصف سلقة لأنها ستكمل سواها في الصوص.
- بعد قيامك بسلق المكرونة نصف سلقة، ضعيها جانيًا في مصفاة ستانلس.
- قومي بإحضار مقلاة وضعي بها زيت، وارفعيها على نار متوسطة، وأسقطي بها الجمبري المتبل، وبالتقليب جيدًا ، مع الحرص أن يحتفظ الجمبري بماؤه، ولا يفقدها أثناء الطهي، حتى لا تنكمش حبات الجمبري ويصبح ناشف وجاف،
- قومي بوضع الفلفل المكعبات في المقلاة مع الجمبري وبالتقليب جيدًا، حتى ينضج الجمبري، ويتحول لونه من الأبيض إلى اللون الوردي الجميل.
- قومي بإحضار حلة وارفعيها على نار متوسطة، وضعي بها زيت بمقدار ملعقتين كبيرتين، وأضيفي إليهما ملعقتين كبيرتين من الدقيق، وبالتقليب جيدُا، ثم قومي بإضافة اللبن الحليب، والكريمة، وبالتقليب جيدًا، حتى يصبح صوص أبيض غليظ القوام.
- أضيفي الفلفل الأبيض إلى الصوص الأبيض، وقلبيه جيدًا ، ثم أضيفي المكرونة المسلوقة والجمبري، إلى الصوص وبالتقليب جيدًا، لمدة دقيقة ونصف.
- قومي بإضافة الجبن الرومي المبشور، على وجه الجمبري بالصوص الأبيض، ليعطي نكهة جيدة أثناء الطبخ.
- ارفعي الحلة من على النار، وأحضري طبق التقديم، وانقلي فيه وجبة الجمبري الشهية، واحرصي على تقديمها ساخنة، حتى لا يتجمد الصوص الأبيض حال كونها تبرد.
- وللتحلية بإمكانك التعرف على طريقة عمل شوكولاتة فيريرو روشيه بالمنزل، وتنفيذها وتقديمها كتحلية إيطالية شهية مع الوجبة الإيطالية اللذيذة.
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