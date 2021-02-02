قنبلة الكيراتين صاحب الضجة الأكبر فى كوريا في فرد وتنعيم الشعر حضريه من المنزل الأن

من أهم علامات جمال الشعر هو الشعر الناعم الصحي وهذا ما تسعى إليه كل فتاة وسيدة، حيث أن هناك طرق معروفة للحصول على شعر ناعم مفرود وهى الكيراتين والبروتين، ولكن توصل خبراء التجميل إلى أن تلك الطرق تؤدى بالشعر إلى تلف بالغ لاحتوائها على مواد كيماوية، لذا هناك بدائل طبيعية تعطى نفس النتيجة وبدون أثار جانبية على الإطلاق، وهذا ما توصل إليه الخبراء الكوريين في تقنية جديدة لفرد وتنعيم وتطويل الشعر طبيعيا وزيادة كثافته في نفس الوقت.

وصفة الكيراتين الكورية لتنعيم وفرد الشعر كالحرير

تتكون الوصفة من المكونات التالية:

وعاء به 250 مللي لتر من الماء.

4 ملعقة كبيرة من الأرز.

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الأرجان أو زيت الخروع.

يعمل الأرز على علاج تقصف الشعر وهيشانه وتنعيم الشعر وفرده ويساعد على حماية الشعر من التلف والتساقط، كما يعمل على تغذية الشعر وتقوية جذوره، أما زيت جوز الهند فبعمل على ترطيب الشعر وتنعيمه وتطهير فروة الرأس كما يعمل على تنشيط الدورة الدموية، كما يُنصح لمستخدمي الصبغات بتطبيق تلك الوصفة حيث تعمل على تغذية الشعر وتقويته، بالاضافة إلى إعادة ترميم الشعر ومنع الهيشان والتقصف نهائيا.

طريقة تحضير الوصفة

لتحضير الكيراتين المنزلي يتم وضع وعاء الماء على النار ثم إضافة الأرز عليه وتركه حتى تمام السواء، ثم يتم وضع الخليط فى الكبة حتى الحصول على قوام كريمي تماما، ثم يتم وضع زيت جوز الهند ويتم الدمج جيدا بين المكونات حتى التجانس التام بين جميع المكونات، كما يمكن إضافة زيت الزيتون أيضا فى حالة الشعر المجعد شديد الخشونة.

طريقة الاستعمال

يتم تطبيق الوصفة بواسطة فرشاة على الشعر من الجذور وحتى الأطراف عن طريق تقسيم الشعر لأربعة أو ستة أقسام ووضع الوصفة على كل جزء على حدى مع التمشيط بعناية، وحتى تمام غمص الشعر وتغطيته بالكامل بالوصفة، ثم تُغطى بواسطة وعاء بلاستيكي وتُترك لمدة ساعة، وبعد مرور الوقت المذكور يتم غسل الشعر جيدا بواسطة الماء أولا ثم الشامبو والبلسم المناسبين حسب نوع الشعر ويُفضل النوع الطبي وليس التجاري، وسنلاحظ فوريا فرد الشعر بشكل مذهل غير مسبوق وتنعيمه وتغذيته ومنع تام للهيشان والتقصف.

مما قد تم ذكره فإن تلك الوصفة تحتوي على العديد من المكونات مختلفة الفوائد، والتي بدورها تعمل على منع تساقط الشعر تماما وعلاج تلك المشكلة من جذورها، علاج قشرة الشعر وتنظيف فروة الرأس وترطيبها، علاج تلف وهيشان الشعر، فرد الشعر وتنعيمه بشكل سريع وفعال، تغذية بصيلات الشعر ومنحه القوة المطلوبة وتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، بالإضافة إلى زيادة طول وكثافة الشعر خلال وقت قصير جدا.

زيت جوز الهند أو نظيره الأرجان أو الخروع لهم تأثير سحري على ماء الأرز، على سبيل المثال زيت جوز الهند الذي يعمل على القضاء نهائيا على قشرة الشعر وتنظيف فروة الرأس كما يعمل على تقوية الشعر وتقوية البُصيلة وتغذيتها وفرد وتنعيم الشعر، أما عند إضافته على ماء الأُرز فإن مادة الإينوزيتول الموجودة في الأرز تعمل على زيادة مرونة الشعر ومنحه قوة هائلة.