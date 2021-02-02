طريقة عمل فاهيتا الدجاج الأصلية بطريقة سهلة ولذيذة في المنزل

طريقة عمل فاهيتا الدجاج الأصلية، وصفة فاهيتا الدجاج بطريقة سهلة وبسيطة وبتتبيله ومكونات لذيذة، تجعلك تحصلين علي طعم رائع، فاهيتا الدجاج هي أكلة مكسيكية من الممكن إعدادها كسلطة أو ساندوتشات آكلة بسيطة بتتبيله أصلية وإليك أشهي طريقة لعمل فاهيتا الدجاج بطريقة سهلة ولذيذة في المنزل تشبه المطاعم وأروع.

طريقة عمل فاهيتا الدجاج الأصلية مكونات فاهيتا الدجاج الأصلية صدور دجاج مقطعة شرائح

معلقتين زيت زيتون أو زيت نباتي

قشر لمونة مبشورة

فصين من الثوم مبشورين

عصير برتقال إن وجد

معلقتين من الكزبرة مقطعة أو مفروم ناعم

ميكس توابل الفاهيتا: كمون، بابريكا، كزبرة ،بودرة، ثوم، بودرة ،بصل ، شطة ،سكر، ملح ،نشا طريقة التحضير: أخلطي المكونات السابقة جيدا.

قومي بنقع الدجاج في خلطة المكونات السابقة جميعها واخلطيها جيدا من جميع الجهات.

وقومي بتغطية الدجاج واتركيه 3 أو 4 ساعات . تجهيز الخضار : فلفل ألوان (أحمر واخضر وأصفر)

بصل احمر

فلفل اخضر حار هالوبينو التحضير: قومي بشوي الفراخ وفي طاسة بمسحة من الزيت علي النار، قومي برص الفراخ حتى تأخذ لون بني واقلبيها علي الوجه الآخر.

وقومي بتغطيتها حتى تستوي جيدا بالبخار .

ارفعي الدجاج من الطاسة وضعي الخضار وقومي بتقليبه ببواقي ميكس التوابل ليأخذ من طعم الفراخ .

وحتي يتم نضوج الخضار بالطريقة المفضلة لديكي، أرفعيه من علي النار. طريقة تقديم فاهيتا الدجاج طريقة تقديم فاهيتا الدجاج قومي بتقطيع الدجاج شرائح رفيعة قريبة من حجم الخضار، يمكنك إضافة شرائح الأفوكاود بعصرة من الليمون لطبق التقديم. يمكنك تقديمها ك سلطة مع المزيد من الخضروات.

أو تقديمها سندوتشات باستخدام عيش الصاج المعروف باسم عيش التورتيلا بإضافة الدجاج والخضار مع الجبن المبشور وضعيه علي الجريل ويتم تحميصه من الجانبين . والآن يمكنك تناول ألذ وجبة وطبق فاهيتا بطعمها الأصلي وبدون تكاليف لم تأخذ الكثير في تحضيرها ووجبة متكاملة مشبعة ويمكنك متابعه طريقة عمل أكواب الأوريو أيضا من مقالة أكواب الأوريو .

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