طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الصحية ، كيكة بدون سكر وبدون زبدة أو أي مواد دهنية بديل رائع لمتبعين النظام الصحي سهلة وبسيطة بمكونات صحية متوفرة ولن تأخذ وقت في إعدادها سوى 20 دقيقة فقط، يمكنك تقديمها لأطفالك كحلوى صحية لن تختلف كثيرا عن الكيكة الأسفنجية وخيار جيد لمن لا يفضل الدهون في نظامه الغذائي، إليك طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الصحية بدون زيت وبدون سكر بسهولة في البيت.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الصحية طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الصحية مكونات كيكة الشوكولاتة بدون زيت كوب دقيق أسمر.

1/2 كوب عسل نحل يعتبر هو عامل التحلية.

كوب من الزبادي يعطي الكيكة التطرية والقوام الخفيف.

1/4 كوب كاكاو خام.

معلقة ونصف بيكنج باودر.

نصف معلقة صغير بيكنج صودا.

نصف معلقة صغيرة فانيليا.

رشة من الملح. طريقة التحضير: أضيفي المكونات الجافة معا .

في وعاء أضيفي البيض والعسل واخلطيهم بالمضرب حتى تحصلي علي قوام خفيف.

أضيفي الزبادي وقومي بالخفق مرة أخرى.

ثم أضيفي المواد الجافة بعد التصفية.

وقومي بالتقليب حتى تحصلي علي قوام لا ثقيل ولا خفيف إذا كان القوام خفيف قومي بزيادة القليل من الدقيق وإذا كان ثقيل أضيفي قليل من الماء أو اللبن .

قومي بصب الخليط في صينية 18 * 18 ب ورق الزبدة .

علي الرف الأوسط بفرن درجه حرارة 180 لمدة 20 دقيقة تقريبا .

ثم تبرد وأخرجيها من الصينية. مكونات طبقة الصوص الكريمي 3/4 كوب من الزبادي.

1/4 معلقة من الفانيليا.

3 ملاعق من العسل النحل.

3 ملاعق من الكاكاو الخام. مكونات طبقة الصوص الكريمي طريقة التقديم: قومي بتقليب المكونات حتى تحصلي علي قوام كريمي.

وقومي بفردها علي الكيكة طبقة متساوية ثم يمكنك تزيينها بشوكولاتة مبشورة وكانت هذه أفضل طريقة لعمل كيكة الشوكلاتة.

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