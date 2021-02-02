استخدامات قشر الموز وطرق الاستفادة من قشر الموز في حل مشاكل الشعر والبشرة

استخدامات قشر الموز، كثير ما ترمي قشور الموز ولا نستفيد من فوائده المتعددة فقشور الموز لها فوائد ربانية رهيبة في استعمالها واستخدامات رائعة يمكنك استخدام قشر الموز لعلاج التهابات الأسنان واستخدامه كمقشر ومرطب للبشرة وعمل سكراب طبيعي للبشرة ويستخدم أيضاً في المطبخ وأسراره فقد خلق الله لنا علاج كل شئ من الطبيعة. استخدام قشر الموز للاسنان يستخدم قشر الموز في علاج التهابات الأسنان.

يستخدم قشور الموز في تبييض الأسنان.

طريقة استخدام قشر الموز في علاج التهابات الأسنان واللثة وتورم الضروس ونزيف اللثة فإنه يقوي اللثة.

نحضر قشر الموز وبملعقة نقشر نسيج الموز الداخلي في طبق صغير.

نضع علي هذا النسيج ملعقة صغيرة من أي نوع من أنواع معجون الأسنان.

وتمزج المكونات ونضعها علي فرشاة الأسنان ثم نفرش الأسنان جيدا وندلكها بالفرشاة ومعجون الموز والمعجون بالطريقة التي سبق ذكرها.

تعالج قشور الموز الرائحة الكريهة للفم عند الاستيقاظ من النوم أو عند الجوع فرائحة الفم الخاوية ليست محببة علي الإطلاق بل كريهة.

تستخدم قشر الموز في علاج التهابات اللثة.

منع تورم اللثة وعلاجها.

تبييض الأسنان وإزالة جير الأسنان وإزالة الاصفرار.

علاج التهابات اللسان. استخدام قشر الموز في عمل سكراب للبشرة نحضر قشر الموز وننظفه جيدا.

نضيف علي كل قشرة موز 3 ملاعق سكر من الداخل.

ندلك البشرة جيداً بشرة الوجه أو اليدين.

وتعمل ترطيب البشرة وتفتيح البشرة جيداً. فوائد قشر الموز يحتوي علي البوتاسيوم وفيتامين أ. يعمل الموز كمضاد للأكسدة. يستخدم قشر الموز كمرطب طبيعي فعال. إزالة الخلايا الميتة المتراكمة في الجسم والوجه والبشرة واليدين. يقضي علي التهابات البشرة. يعمل علي تنظيف البشرة. يستخدم لمكافحة خطوط الوجه والخطوط الرفيعة حول الشفايف والعينين. يستخدم قشر الموز مع كربونات الصوديوم والخل لغسل الأواني التيفال من الخارج. غسل عيون البوتاجاز ” الموقد” مع الخل وتسليم فواني العيون بسرنجة مع الخل. يستخدم لعلاج الصدفية. عند تجفيف قشر الموز فانه يمكنك طحنه واستعماله مع بلسم الشعر فانه مساعد لإطالة الشعر. يحتوي قشر الموز علي فيتامين b6. يجفف قشر الموز ويطحن ويعمل كمرهم للبواسير ولإزالة النمش وكلف الحمل وبقع الشمس. يمنح البشرة الرطوبة الكافية والفيتامينات الهامة لتغذيتها كما أنه عند وضع قشر الموز علي جبهة الرأس يساعد علي القضاء علي الصداع النصفي. فيمكنك عمل ماسكات من استخدامات قشر الموز. استخدام قشر الموز للاسناناستخدام قشر الموز في عمل سكراب للبشرةفوائد قشر الموز

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