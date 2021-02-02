طريقة عمل السمك المشوي بالفرن بخلطة سحرية عجيبة في المنزل

يعد السمك المشوي ، من أكثر أنواع الأسماك التي يتم تقديمها على السفرة، فهو من الأكلات الخفيفة لأنه لا يتشرب زيت كثير، فهو يتميز بنكهة الثوم والبهارات التي تجذب الكثير من الناس، وهو يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة التي تمد جسم الأنسان بالطاقة والفسفور اللازم، ويتم تحضير السمك المشوي بأكثر من طريقة، يتم طهيه في الفرن، أو علي الفحم، أو مقلي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل السمك المشوي في الفرن بخلطة سحرية تجعل طعمه لذيذ وشهي. مكونات السمك المشوي مكونات السمك المشوي تحتوي خلطة السمك على مكونات بسيطة وهى كما يلي:- 2 سمكة متوسطة الحجم. طبق صغير من البصل المقطع شرائح رفيعة. طبق صغير من الطماطم المقطع حلقات. طبق من الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر المقطع حلقات. ملعقة من الثوم المفروم. ملعقة من الجزر المبشور. ملعقة من الملح. ملعقة من الكمون المطحون. ملعقة من الكزبرة المطحونة. ملعقتين من الخل. ملعقتين من عصير الليمون. ملعقة من الببريكا. ربع كوب من الزيت. كوب من نخالة القمح. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير السمك المشوي بخطوات بسيطة وهى كالتالي:- نقوم بإحضار بولة متوسطة الحجم ثم نضيف البصل والطماطم والشطة الخضراء والثوم والجزر ونقلبهم مع بعض.

نقوم بوضع الملح والكمون والكزبرة والخل والليمون والببريكا ونقلب كل المكونات مع بعض.

نقوم بإحضار السمك ونغسله جيداً بالماء والملح ونخلي القشور منه ثم نشقة في المنتصف ونغسله جيداً.

نقوم بإحضار الخلطة السابقة ونقوم بحشو السمك من الداخل ونترك باقي الخليط جانباً.

نقوم بإحضار صينية مفروشة بورق الزبدة ثم نضع نصف كمية الردة ثم نضع السمكة المدهونة بالزيت ثم نرش باقي الردة.

نقوم بإدخال الصينية الفرن على درجة حرارة 300 مئوية حتى تنضج.

نقوم بإخراج السمك من الفرن ونضعه على طبق التقديم ثم نرش باقي الخليط على السمك وهو ساخن وبالهناء والشفاء. نصائح عند عمل السمك المشوي في المنزل يوجد بعض النصائح المهمة لعمل السمك بطريقة صحيحة وهى كما يلي:- قبل حشي السمك نقوم بعمل فتحات في السمكة حتى تتشرب نكهة التوابل والبهارات. نقوم بغسل السمك جيداً بالماء والملح والخل حتى نزيل الظفارة منه. عند وضع الخلطة في السمك نعصرها جيداً من الماء ونحتفظ بماء الخليط ثم نصبه فوق السمك عند خروجه من الفرن مباشرة. نقوم بفرش الصينية بورق الزبدة حتى لا يلتصق الخليط بها.

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