اقوي 7 زيوت لانبات وتطويل وتكثيف الشعر وعلاج التلف والتساقط والتقصف نهائيا

الشعر هو زينة المرأة ولكن مع هناك الكثير من العوامل التي تؤثر عليه بالسلب، فأصبحت الكثير من السيدات تعاني من مشاكل كثيرة تخص الشعر من أهمها تساقط الشعر، بالإضافة إلى جفافه دائماً مما يؤدي إلى ظهور القشرة وغيرها من المشاكل التي تبحث الكثير من السيدات عن علاج لكل مشاكل الشعر بوصفات سهلة وطبيعية، لنتعرف على أهم 7 زيوت لعلاج الشعر عبر هذا المقال.

وصفة السبع زيوت لعلاج كل مشاكل الشعر

سوف نقدم لكي وصفة السبع الزيوت الطبيعية لحل كل ما يتعلق بالشعر من مشاكل

المكونات

أربع ملاعق كبيرة زيت شجرة الآس.

أربع ملاعق كبيرة زيت الصبار.

أربع ملاعق كبيرة زيت الخروع الطبيعي.

أربع ملاعق كبيرة زيت الجرجير.

أربع ملاعق كبيرة زيت جوز الهند.

أربع ملاعق كبيرة زيت حبة البركة.

أربع ملاعق كبيرة زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير

نحضر طبق عميق ونضع به جميع الزيوت الطبيعية السابقة بنفس المقدار ونقلبهم جيداً.

نحضر زجاجة نضيفه ونضع بها الزيوت، ونغلقها جيداً، ونضعها في حمام ماء دافئ لمدة عشر دقائق، بعد ذلك سوف تكون جاهزة للإستخدام.

يتم غسل الشعر جيداً بالماء الدافئ والشامبو، ومن ثم نضع خلطة الزيوت السبع على الشعر بالكامل وخاصة فروة الشعر والأطراف.

يتم تغطية الشعر بواسطة ربطة الشعر، ونحضر فوطة نظيفة ونقوم بوضع ماء ساخن عليها، ونقوم بعصرها حتى تصبح مبلله قليلاً.

نلف الشعر جيداً بواسطة الفوطه، نترك الخليط السابق على الشعر ليلة كاملة.

بعد قضاء المدة نغسل الشعر جيداً بالشامبو.

يجب قص الشعر في يوم 14 أو 15 من كل شهر، حيث أنه أكثر الخطوات فاعليه للحصول على شعر أطول.

كما ينصح خبراء الشعر بقص الأطراف بشكل دائم، ولا يجب الإنتظار مدة طويلة أكثر من شهرين.

لا يجب تمشيط الشعر وهو مبلل، ولكن أن يترك حتى يجف قليلاً حتى لا يتساقط.

يجب إستخدام الشامبو الخالي من التركيبات الصناعية، ويفضل الإتجاه إلى الشامبو ذو الخلطات الطبيعية.

عدم غسل الشعر كثيراً، ويفضل غسلة من مرة إلى مرتين في الأسبوع.

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