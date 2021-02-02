بملعقة واحدة تبييض وتفتيح الوجه والرقبة وشد التجاعيد وتفتيح الهالات السوداء في دقائق

يبحث الكثير من السيدات والفتيات عن خلطة ممتازة للتخلص من تغير اللون الحادث ما بين الوجه والرقبة وباقي الجسم، وهناك أكثر ما خلطة طبيعية تعمل على تفتيح البشرة وشد الوجه والتخلص من التجاعيد بدون إستخدام أي مواد كيميائية مضرة بالبشرة، وفي هذا المقال سنوضح لكم أفضل الخلطات الطبيعية التي تحقق هذا الغرض. خلطة الأرز والحليب لتفتيح وشد الرقبة والوجه خلطة الأرز والحليب لتفتيح وشد الرقبة والوجه المكونات: ثلاثة ملاعق كبيرة من الأرز.

2 ملعقة كبيرة لبن بودر.

كمية قليلة من الماء. طريقة التحضير: نطحن أولا الأرز في كبة الخلاط للحصول علي ملمس خشن بعض الشئ للأرز.

بعد ذلك يتم خلط اللبن البودر والأرز معا في وعاء مناسب ووضع الماء عليه والتقليب جيدا.

نفرد الخليط علي الوجه والرقبة والتدليك بشكل دائري على الوجه والرقبة.

نترك الخليط بعد ذلك علي الوجه والرقبة لمدة ربع ساعة ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر وتكرر الخلطة ثلاث مرات في الأسبوع. خلطة الكركم وزيت الزيتون خلطة الكركم وزيت الزيتون المكونات: ملعقتين كبيرتين من الكركم.

ثلاثة ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع. طريقة الإستخدام: نضع الكركم على زيت الزيتون وتقليب الخليط جيدا، ثم نقوم بوضع ملعقة من النشا على الخليط وإضافة زيت الخروع لكي يتماسك عند وضعه على الوجه.

بعد التقليب لثلاث مكونات يتم فرد الماسك علي الوجه ومنطقة أسفل العينين للتخلص من الهالات السوداء.

نضع كمية من الخليط على الرقبة ونفردها بشكل جيد.

نترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة ثم يشطف الوجه والرقبة بالماء، وتكرر الخلطة مرتين فقط في الأسبوع. خلطة الشاي الأخضر للتخلص من الهالات السوداء خلطة الشاي الأخضر للتخلص من الهالات السوداء المكونات: 2 باكيت من الشاي الأخضر.

كمية قليلة من ماء الورد. طريقة الإستخدام: يتم أولا على باكيتات الشاي الأخضر في كمية مناسبة من الماء.

بعد ذلك يتم أخذ محتوى الباكيتات ووضعه علي الوجه بالتركيز على منطقة أسفل العينين.

يترك الشاي الأخضر على الوجه ومنطقة أسفل العينين لمدة نصف ساعة من وضعه.

بعد ذلك يشطف الوجه بالماء الفاتر ويتم وضع ماء الورد علي الوجه لإغلاق المسام.

تكرر الوصفة مرتين بالأسبوع.

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