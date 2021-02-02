يعد الفطير المشلتت من المعجنات المصرية الفلاحى التى لا يمكن أن يستغنى عنها المصريين على الإفطار أو على العشاء بجانب العسل الأسود أو الجبن، وهو من أشهى المعجنات التى يتم عملها بسهولة، حيث يصعب على الكثير من ربات المنزل عمله في المنزل، لذلك يقومون بشرائه من الخارج، وهو لا يأخذ الكثير من الوقت في عمله، ويقبل عليه الكثير من المصريين لأنه من الأكلات الشعبية المصرية المشهورة، وهناك من يقوم بتحضيره بإستخدام الزيت، وتوجد مكوناته في كل منزل، وهنا سوف نقدم طريقة عمل الفطير المشلتت ببساطة في المنزل. مقادير عمل الفطير المشلتت مقادير عمل الفطير المشلتت يحتوى الفطير المشلتت على مقادير سهلة ومتوفرة وهى كالتالي:- 3 أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

ماء دافئ.

رشة صغيرة من الملح.

سمنة عادى أو بلدى (حسب الرغبة). طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة مهارية لعمل الفطير المشلتت في المنزل وهى كالآتي:- نحضر وعاء من البلاستيك ونضع فيه الدقيق والسكر ورشة الملح ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بوضع الماء بشكل تريجى مع العجن المستمر بإستخدام الأيدى حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. نحضر العجينة ونفردها بإستخدام النشابة حتى نحصل على عجينة رقيقة على شكل دائرة.بعد ذلك نقوم برش العجينة بالدقيق. ثم نقوم برش السمن عليها وندهنه بإستخدام فرشاة من السيليكون ثم نقوم بتطبيقها. ثم نقوم بفرها مرة آخرى وتطبيقها حتى يصبح مورق، بعد ذلك نترك العجينة لترتاح قليلاً. نحضر صينية مدهونة بالسمن ونضع بداخلها العجينة ونقوم بفردها بإستخدام الأيدى. بعد ذلك نقوم بإشعال الفرن وندخل الصينية بداخلها ونتركها حتى الإستواء مع المراقبة بإستمرار. بعد ذلك نقوم بإخراج الفطير من الفرن ونتركه حتى يهدأ ونقدمه. وبهذا نكون قد حصلنا على أشهى فطير مشلتت فلاحى وبالهنا والشفا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الفطير المشلتت بسهولة وبراعة في المنزل وبأقل تكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.