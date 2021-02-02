طريقة عمل رموش الست بجوز الهند اللذيذة في المنزل بسهولة وبساطة

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رموش الست بجوز الهند، تعتبر من الحلويات الشهية التي يحبها الكبار والصغار، وتعتبر من الحلويات المشهورة جداً في دول العالم وتحمل أسماء مختلفة، ويعود أصلها الي المطبخ المصري، ويتم تقديمها في المناسبات والأعياد، وهي من الحلويات الرائعة التي يقومون بتحضيرها الأمهات في المنازل ليسعدوا أفراد العائلة، وسوف نتعرف متابعينا على مكونات وطريقة تحضير رموش الست بجوز الهند والعادية.مكونات عمل رموش الست
تحتوي رموش الست على بعض المكونات هي كالتالي:-
- 2 كوب من الدقيق الأبيض.
- نصف ملعقة من الفانيليا.
- ربع كوب من السكر الناعم.
- ربع كوب من السميد.
- كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- كوب إلا ربع من الزبدة.
- ربع كوب من جوز الهند.
- كوب من الفستق المجروش للتزيين.
- بيضة كبيرة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كوب ونصف من السكر الناعم.
سوف نتعرف على طريقة تحضير رموش الست خطوة بخطوة كالتالي:-
- تحضير وعاء العجانه ونضع به الزبدة، ثم نضيف إليه السكر الناعم ونشغل العجانة، ثم نضيف البيضة، ثم نضيف الفانيليا ونعجن جيداً.
- نخلط الدقيق مع البيكينج بودر، ثم نضيف إليه السميد ونقلب جيدًا، ثم نضيف خليط الدقيق إلى العجانة ، ونعجن المكونات معًا جيداً حتي تصبح العجينة متماسكة وطرية.
- تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- تحضير صينية وندهنها بالزيت أو السمن أو تغليفها بورق زبدة م نقوم بتشكيل العجينة حتى تصبح على شكل عين أو رموش، ثم نضع الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة.
- نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونسكب عليها الشربات البارد، ونزينها بالفستق المجروش.
مكونات عمل رموش الست بجوز الهند
لرموش الست بجوز الهند بعض المكونات وهي كالتالي:-
- نصف كوب من السمين أو السميد.
- 2 ملعقة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- 3 أكواب من الدقيق.
- كوب من السكر الناعم.
- 3 بيضات كبيرة.
- 2 كوب من جوز الهند.
- كوب من الزبدة.
- رشة ملح.
- شربات للتزيين.
سوف نتعرف على طريقة تحضير رموش الست بجوز الهند وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به السميد، والبيكنج بودر، والدقيق والملح معًا، ثم نضيف الزبدة والسكر البودرة والتقليب جيدًا.
- نضيف الفانيليا والبيض، ونعجن المكونات جيداً حتي تصبح العجينة متجانسة وطرية.
- نقوم بتشكيل العجينة على شكل أصابع، ثم تشكيله بالشوكة، ونرص قطع رموش الست في صينية مدهونه أو مغلفة بورق الزبدة وإدخالها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج.
- ثم نخرج الصينية من الفرن ثم نسكب عليها الشربات وجوز الهند وتقديمها بالهنا والشفا.
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