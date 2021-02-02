زي كنتاكي وماكدونالدز بطاطس كرسبي مقرمشة بالخلطة السرية في 5 دقائق وتحدي

تتفنن كل ست بيت بإظهار مواهبها في الطبخ، وعمل وصفات شهية تميزها عن غيرها، وبالأخص إن كان لديها أطفال يفضلون طعم الوجبات الجاهزة من ماكدونالدز وكنتاكي، فتضطر حينها إلى ابتكار الطرق الجديدة لتقديم وصفات شهية وبطريقتهم ليستمتع الأطفال بتناولها دون الحاجة إلى التوجه للمطعم وأيضًا للحفاظ على صحتهم من أخطار الوجبات السريعة.

مكونات طريقة بطاطس كنتاكي

كل ما عليك هو تحضير تلك المكونات:

ثمرتان من البطاطس وتقطيعهم على شكل أصابع رفيعة.

بيضة.

أربع ملاعق كبيرة من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان قشطة طازجة.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود.

زيت ذرة للقلي.

نضع الزيت على نار عالية لحين يسخن تمامًا.

نقلي البطاطس في زيت الذرة نصف قلية.

ثم نصفي البطاطس جيدًا من الزيت ونضعها في الثلاجة لمدة من خمسة عشر إلى عشرين دقيقة ونخرجها.

نخلط القشطة الطازجة مع البيضة والملح والفلفل الأسود جيدًا ثم نضع البطاطس النص قلي في الخليط ونقلبه جيدًا.

نضع البطاطس بعدها في الدقيق ونقلبه جيدًا لتتم تغطيته بشكل كامل.

نضعها في الزيت الساخن مرة أخرى ليكتمل قليها.

نصفيها جيدًا من الزيت وتقدم مع الكاتشب والمايونيز وصوص الباربيكيو حسب الرغبة.

الأفضل أن يتم نقع البطاطس بعد تقشيره وتقطيعه لأصابع في ماء مثلج للتخلص من النشا الزائد لمدة ربع ساعة.

ثم نغسله وننقعه لمدة ساعتين في ماء مضاف إليه قليل من الخل.

للحصول على بطاطس مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل عليكي أن تغلي ماء جيدًا وتضعي فيه البطاطس بعد مرحلة منقوع الخل لمدة خمس دقائق فقط.

ثم تخرج من الماء المغلي على ماء مثلج مرة أخرى لحين قليها في الزيت نصف قليه واتباع الخطوات السابقة.

طريقة تحضير البطاطس المقرمشة السبايسيإضافات لنجاح الوصفة

هل ابنك بيحب وجبات كنتاكي؟، هل ترغبين في تقديم أشهى الوصفات له وخاصة في موسم المدارس؟، تواجهين حيرة في سندوتشات كل يوم واللانش بوكس، فقط كل ما عليكي أن تصنعي البطاطس المقرمشة وشارئح الدجاج الشهية ولن يعود ابنك بسندوتشاته من المدرسة أبدًا، عاملة عزومة كبيرة وعايزة تظهري أحسن من الشيف، استعملي الوصفات الجديدة وأجعلى الكل يتساءل كيف صنعتي هذا.