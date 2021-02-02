من عجن ولا خبز بيتزا سريعة التحضير في ربع ساعة ف بيتزا الأزمات بشكل وطعم لا يقاوم

الببتزا هي من الوجبات سهلة التحضير والتي يفضلها الكثيرين ولكن في بعض الأحيان نحتاج ان نقوم بها ولكن ما يعوقنا هو العجن ووقت الخميرة حتى تصبح جاهزة ولكن مع وصفة اليوم بيتزا في ربع ساعة فقط وبدون عجن أو خبز أو خميرة.

طريقة عمل بيتزا سريعة التحضير:

وهي يتم عملها من خبز التوست وهي أسهل أنواع البيتزا التي لا تحتاج الى وقت أو جهد وهي تنقذ ربة الأسرة في حالة جاء ضيوف ويمكن تحضيرها في الرحلات فهي يتم تحضيرها من خبز التوست الطري فنقوم بوضع مكونات البيتزا عليها فأهم ما يميزها انها لا تحتاج لعجن.

المكونات :

توست ” حسب الرغبة”

2 ملعقة كبيرة من الكاتشب.

فلفل رومي ألوان أخضر وأحمر وأصفر مقطع الى مكعبات صغيرة.

2 طماطم مقطعة الى قطع صغيرة

زيتون

2ملعقة كبيرة جبنة موتزريلا مبشورة.

رشه زعتر بري.

خطوات تحضير البيتزا: