بملعقة واحدة تخلصي من حب الشباب نهائيا وللابد لوجه صافي زي القمر

حب الشباب من الأمور التي تتسبب في إزعاج العديد من الأشخاص، وبصفة خاصة الشباب والفتيات لما يسببه من مظهر غير محبب، لذا يبدأون في البحث عن وصفات طبيعية، أو أدوية تساعد في إخفائها وعدم ظهورها مرة ثانية، كما يجب القول بأن الهرمونات تلعب دور مهم في هذا الأمر.

وصفة خل التفاح

المكونات:

ملعقة صغيرة من خل التفاح.

ملعقتان إلى ثلاث ملاعق صغيرة من الماء المقطر.

قطعة من القطن.

طريقة التحضير:

نخلط خل التفاح مع الماء.

نستخدم قطعة قطن ونضعها في الخل.

ثم نضعها على المنطقة المصابة.

نترك المزيج لمدة 10 دقائق.

ثم يشطف بالماء الدافئ.

نكرر تلك الوصفة يوميا.

ما هو حب الشباب

هي عبارة عن بثور تظهر في أماكن متعددة بالوجه، لا تقتصر على جنس معين بل تظهر لدى الرجال والنساء، ولكن يكثر ظهوره عند السيدات، خاصةً في فترات معينة من حياتهن، مثل الحمل ووقت الطمث أو عند تعاطي إحدى الأدوية المانعة لحدوث الحمل.

علاج حب الشباب

يوجد عدة طرق مستخدمة لعلاج حب الشباب، ولكن يجب القول بأن جميعها لا تعطي نتيجة فورية، بل يلزم مدة من الوقت لا تقل عن شهر تقريباً، وفي جميع الحالات يجب استشارة طبيب مختص لمعرفة السبب في ظهور حب الشباب.

الطرق المستخدمة في العلاج

هناك أكثر من طريقة تعتمد على حالة الشخص المرضية، ومن أهمها ما يلي:

العلاجات الموضعية

تتمثل في بعض أنواع الدهانات التي تعمل على الحد من إفراز العصارة الزيتية.

تعمل على القضاء على الجراثيم المتعددة المتسببة في ظهور حب الشباب.

تساعد على التخلص من الخلايا الميتة الموجودة على سطح الجلد.

تقوم بتحفيز الخلايا لإنتاج خلايا جديدة، وتتكون هذه الأدوية بشكل أساسي من فيتامين أ.

يوجد نوع آخر من الأدوية التي تعمل كمضادات حيوية، والتي تتميز بكونها فعالة ضد أنواع متعددة من الجراثيم التي قد توجد بالجلد.

مثل تقشير البشرة باستخدام بعض المواد الكيميائية.

كما أن هناك بعض الأدوية التي يصفها الطبيب لإخفاء الندوب التي تنتج عن حب الشباب.

الاهتمام بغسل البشرة بواسطة الغسول المناسب مرتين في اليوم.

الابتعاد عن استعمال مستحضرات التجميل.

في حال وضعها يجب أن يتم إزالتها قبل الخلود إلى النوم.

ضرورة الاغتسال بعد القيام بالتمارين أو أي نشاط بدني يتسبب في افزار العرق.

الأدويةالعلاج التجميليالوقاية من حب الشباب

وبعد معرفة الأسباب التي تسبب ظهور حب الشباب، يجب الحرص على تجنب التعرض لمثل هذه الأمور، لئلا يتفاقم الوضع أو يزداد سوءاً.