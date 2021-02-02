طريقة المنسف الأردني الأصلي باللحمة في المنزل بتتبيلة المحلات

طريقة المنسف الأردني , يعد المنسف الأردني من أحد الأطباق الشهية بالشام ويعد طبق وطني بالأردن وتعد أيضًا طبق متداول وشعبي بفلسطين، ويفضله أغلب الأشخاص على مستوى الوطن العربي.

طريقة المنسف الأردني

يحتوي المنسف الأردني على العديد من الفيتامينات والعناصر الأساسية، وقد انتشر هذا الطبق في كثير من الدول خاصة الواقعة ما بين سوريا والعراق وفي الأردن وفلسطين، ويقدم بعدة طرق مختلفة ونحن نقدمه لكم عبر موقعنا بالتفاصيل كالآتي:

المكونات

لإعداد تلك الوصفة على الطريقة الأصلية لابد من تحضير تلك المكونات، وهي:-

3 كيلو من اللحم الطازج.

قليل من ورق الغار.

قليل من حبات الهيل.

كيلو من الأرز الأبيض.

نصف ملعقة من الكركم.

قليل من الملح الناعم.

2 كيلو لبن حليب.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

3 ملاعق من اللوز.

نصف كوب من الزيت.

نقوم بتنظيف اللحم ثم يوضع في حلة الضغط مع إضافة بهارات مناسبة وقليل من الملح ونتركها حتى تنضج تمامًا.

يفضل نقع الأرز في ماء به قدر من الكركم لفترة لا تقل عن 15 دقيقة.

في وعاء مناسب نضع الأرز والزيت ثم نضيف 3 أكواب من الماء للتسوية.

لابد من اضافة قليل من الملح ونضعه على النار لاتمام النضج.

في وعاء آخر نضع اللحم واللبن سويا ثم نضع الوعاء على النار لمدة عشر دقائق مع مراعاة التقليب باستمرار حتى لا يتعرض للاحتراق من أي جانب أو تغير اللون بشكل سئ.

في طبق التقديم نضع الأرز بشكل متساوي وفي المنتصف نضع اللحم ويزين الطبق باللوز والبقدونس ويقدم ساخنا.

من الممكن تقديم سلطة خضراء مع هذا الطبق أو طبق خضروات شرائح طماطم وأعواد الخس والجرجير وغيرها من الخضروات حتى تكون القيمة الغذائية متكاملة.

طريقة التحضير