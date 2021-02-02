كرات اللحم السويدية الأصلية بطريقة تحضير سريعة وسهلة منزليًا

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كرات اللحم السويدية الأصلية، هي من أشهر الأطباق حول العالم، فطريقة عمل كرات اللحم تفننت معظم البلدان حول العالم في تصنيعها، كل بلدة حسب طريقتها المميزة بها، مما جعل من كرات اللحم مطلب سياحي في جميع دول العالم، ونذكر على سبيل المثال أن كرات اللحم الإيطالية، والشهيرة بالأوسو بوكو الإيطالي، وهي من الوجبات المشتهرة بها إيطاليا، و طريقة عمل وجبة أوسو بوكو الإيطالي، تبحث عنها كل ربة منزل محبة للتجديد في مطبخها، لتقديم وجبات مختلفة ومتنوعة لأفراد أسرتها، وكذلك كرات اللحم الصينية، والشهيرة بكرات السمك، وكذلك كرات اللحم الدانيماركي التي تقدم مع الصوص الأبيض، والتي تقدم بجانبها الثومية اللذيذة، ومن المعروف أن طريقة عمل الثومية بدون بيض، هي الطريقة المناسبة لمتبعي النظام الغذائي الصحي، وإليكي مقادير وطريقة تحضير كرات اللحم السويدية اللذيذة.كرات اللحم السويدية الأصلية
والجدير بالذكر أن عندما يتم ذكر كرات اللحم، يتبادر إلى أذهاننا طريقة عمل خبز الزيتون الفرنسي، حيث تقدم تلك الوجبة الشهية مع الخبز الفرنسي الساخن، أو مع الأرز حسب الرغبة، كما أن طريقة تصنيعها سهلة وسريعة، كما ذكرنا سابقًا مثل وصفة عجينة البيتزا السريعة ، وخفيفة مثل طريقة عمل الجمبري بالصوص الأبيض، والجدير بالذكر أن المطبخ السويدي متنوع في أكلاته، فالشعب السويدي هو أول من ساهم في ابتكار حفظ الأطعمة بالتجفيف والتمليح، وهي من طرق الحفظ التي حتى الآن يتم استخدامها.مكونات كرات اللحم السويدية
- 4 ملاعق كبيرة من الزبدة
- ¼ كوب من الطحين.
- 2 كوب من مرق اللحم.
- 1 كوب من اللبنة التركي غير الحامضية.
- ملعقة كبيرة من الصويا صوص.
- 4 شرائح من التوست الأبيض، المبرود أطرافه.
- ½ كوب من الكريمة السائلة.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة.
- 1 بصلة صغيرة الحجم مفرومة ناعم.
- 4 فصوص من الثوم المفروم ناعم.
- مقدار 700 كيلو جرام من اللحم المفروم.
- 1 بيضة.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر البني.
- 2 ملعقة صغيرة من الملح.
- ¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ورق ألومنيوم.
- ورق كزبرة للتزين.
- أحضري وعاء وضعي به التوست الأبيض، وقومي بنقعه في الكريمة.
- قومي بإحضار مقلاة، وضعي بها ملعقة الزبدة وسخنيها جيدًا، ثم ضعي فيها البصل المفروم، والثوم المفروم، وبالتقليب جيدًا مدة 4 دقائق.
- أحضري وعاء وضعي به التوست بالكريمة، مع البصل والثوم المفروم، وبالتقليب جيدًا، ثم قومي بإحضار كبة الطعام وضعي بها اللحم المفروم، وأضيفي المزيج السابق تحضيره، وافرمي جميع المكونات سويًا حتى يصبح الخليط ناعم.
- أضيفي الملح والفلفل الأسود إلى المزيج السابق، وبالتقليب جيدًا.
- انقلي المزيج من الكبة أو محضرة الطعام إلى وعاء، وقومي بصنع كرات دائرية من اللحم.
- افتحي الفرن وقومي بتسخينه على درجة حرارة عالية.
- أحضري مقلاة وضعي فيها زبدة، وبعد أن تسيح قومي بوضع كرات اللحم بها، وحمريها في المقلاة، تحميرة خفيفة.
- أحضري صينية ورصي فيها كرات اللحم المحمرة، وقومي بتغطية الصينية بورق ألمونيوم من جميع الجهات، وأدخليها الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تمام النضج.
- وفي نفس المقلاة التي قمتي بتحمير كرات اللحم بها، ضعي فيها الزبدة وبعد أن تسيح قومي بوضع الطحين وحمصيه لمدة 3 دقائق، ثم أضيفي كوب مرق اللحم، وبالتقليب جيدًا، حتي يصبح المزيج ناعم تمامًا، وتبدأ الصلصة تصبح ذات قوام سميك.
- ثم أضيفي إلى المقلاة اللبنة الحلوة، والصويا صوص وبالتقليب جيدًا.
- أحضري طبق التقديم ووضعي بها كرات اللحم، ثم صبي فوقها الصوص الذي تم تحضيره، ورشي الكزبرة على وجه الطبق للتزين، وقدميه ساخن، لأفراد أسرتك.
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