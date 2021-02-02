كرات اللحم السويدية الأصلية بطريقة تحضير سريعة وسهلة منزليًا

كرات اللحم السويدية الأصلية، هي من أشهر الأطباق حول العالم، فطريقة عمل كرات اللحم تفننت معظم البلدان حول العالم في تصنيعها، كل بلدة حسب طريقتها المميزة بها، مما جعل من كرات اللحم مطلب سياحي في جميع دول العالم، ونذكر على سبيل المثال أن كرات اللحم الإيطالية، والشهيرة بالأوسو بوكو الإيطالي، وهي من الوجبات المشتهرة بها إيطاليا، و طريقة عمل وجبة أوسو بوكو الإيطالي، تبحث عنها كل ربة منزل محبة للتجديد في مطبخها، لتقديم وجبات مختلفة ومتنوعة لأفراد أسرتها، وكذلك كرات اللحم الصينية، والشهيرة بكرات السمك، وكذلك كرات اللحم الدانيماركي التي تقدم مع الصوص الأبيض، والتي تقدم بجانبها الثومية اللذيذة، ومن المعروف أن طريقة عمل الثومية بدون بيض، هي الطريقة المناسبة لمتبعي النظام الغذائي الصحي، وإليكي مقادير وطريقة تحضير كرات اللحم السويدية اللذيذة.

والجدير بالذكر أن عندما يتم ذكر كرات اللحم، يتبادر إلى أذهاننا طريقة عمل خبز الزيتون الفرنسي، حيث تقدم تلك الوجبة الشهية مع الخبز الفرنسي الساخن، أو مع الأرز حسب الرغبة، كما أن طريقة تصنيعها سهلة وسريعة، كما ذكرنا سابقًا مثل وصفة عجينة البيتزا السريعة ، وخفيفة مثل طريقة عمل الجمبري بالصوص الأبيض، والجدير بالذكر أن المطبخ السويدي متنوع في أكلاته، فالشعب السويدي هو أول من ساهم في ابتكار حفظ الأطعمة بالتجفيف والتمليح، وهي من طرق الحفظ التي حتى الآن يتم استخدامها.

4 ملاعق كبيرة من الزبدة

¼ كوب من الطحين.

2 كوب من مرق اللحم.

1 كوب من اللبنة التركي غير الحامضية.

ملعقة كبيرة من الصويا صوص.

4 شرائح من التوست الأبيض، المبرود أطرافه.

½ كوب من الكريمة السائلة.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

1 بصلة صغيرة الحجم مفرومة ناعم.

4 فصوص من الثوم المفروم ناعم.

مقدار 700 كيلو جرام من اللحم المفروم.

1 بيضة.

2 ملعقة كبيرة من السكر البني.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ورق ألومنيوم.

ورق كزبرة للتزين.