أفضل كريم للبشرة الدهنية قبل المكياج بمواد طبيعية وفوائده بالتفصيل

أفضل كريم للبشرة الدهنية قبل المكياج , البشرة الدهنية من أصعب أنواع البشرة التي يَجب اختيار أنواع المكياج الخاص بها بعناية فائقة، وخاصًة الكريم المُرطب، لأنه يَجب ألا يَحتوي على زيوت، وأن يُساهم في التَحكم بالزيوت التي تُفرزها البشرة، والعمل على تَرطيب البشرة وغلق المسام.

أفضل كريم للبشرة الدهنية قبل المكياج

لذا يَجب اختيار مُرطب البشرة الدهنية بحرص، ويُمكنكِ سَيدتي اختيار أي مرطب من هذه الأنواع لأنهم هم الأفضل على الإطلاق لتَطبيقه قبل المكياج:-

كَريم مُرطب بوندس لايت

يَدوم لمدة 24 ساعة، يَحتوي على مواد تَعمل على تَرطيب البشرة من الأعماق، وتَمتصه البشرة سريعًا، بالإضافة إلى أنه يَحتوي على فيتامين هـ، وعلى 80% من الماء، ومجموعة من الأحماض الأمينية التي تَتحكم في البشرة الدهنية، سهل التطبيق ويُوصي بها خبراء العناية بالبشرة وأطباء الجلد، لأنه يَعمل على تَغذية البشرة الدهنية وتَرطيبها في آنِ واحد.

مرطب النباتات الشرقية الصبار والشاي الأخضر والخيار

قوة ثلاثية في مُرطب واحد، طبيعي 100%، آمن تَطبيقه على البشرة، لا يَتسبب في لمعان البشرة، سريع الامتصاص، ويُوفر للبشرة كل التَرطيب، بالإضافة لحمايتها من أشعة الشمس، كما أنه يَحتوي على خصائص هامة تٌساهم في تَقليل ظهور علامات الشيخوخة، والتَجاعيد، وتَعزيز وتَغذية البشرة، وهو مناسب للبشرة الدهنية والمُختلطة، والمٌعرضة لحب الشباب.

كريم مُرطب لوريال باريس

قوامه هُلامي ناعم يَسهل تَطبيقه، يُرطب البشرة، سهل الامتصاص، يَحتوي على حمض الهيالورونيك، وخُلاصة الصبار، الذي يَعمل على تَرطيب البشرة فور تَطبيقه، مثالي عند استخدامه على البشرة قبل تَطبيق المكياج، لأنه يٌساعد في ثباته، ويَجعله غير لامع، ويُوفر تَرطيب مُزدوج ويَجعل البشرة مُشرقة ونَضرة، لذا لابد من الاختيار الجيد لـ أفضل كريم للبشرة الدهنية قبل المكياج.

كَريم هُلام سبوت لايت

قارد على علاج حب الشباب بَفضل تَركيبته الرائعة التي تَشمل على عرق السوس، وعصير الصبار، وزيت شجرة الشاي، ومجموعة قوية من النباتات الطبيعية، سريع الامتصاص، يُساعد في علاج حب الشباب، وتَقليل الندبات، بالإضافة إلى أنه يَحتوي على حمض الجليكوليك، وحمض الساليسيليك، وهذا يٌعتبر مثالي للقضاء على حب الشباب.