كريم مغربي طبيعي لتفتيح البشرة فوراً سيجعل كل من حولك يتساءل عن سر نقاء بشرتك

كريم مغربي طبيعي لتفتيح البشرة فوراً وازالة الكلف والتصبغات يجعل بشرتك مشرقة و جذابة للغاية، بحيث يتساءل كل من حولك عن سر نقاء بشرتك، مكونات الكريم بسيطة ومستخلصة من مواد طبيعية و آمنة جدا على البشره الدهنية والمختلطة وتساعد على قفل مسام الوجه المفتوحة وبالتالي التخلص من البثور والتصبغات الجلدية، وفي حالة استعماله على الجسم يساعد على تبييض المناطق الداكنة والتخلص من السيلوليت والترهلات الجلدية أيضا، عليكٍ باتباع الخطوات كاملة والاستمرار اسبوعين كي تحصلين على النتيجة المرغوبة، ويمكنك استعماله للوجه والرقبة والاماكن الداكنة والحساسة مثل منطقة تحت الابطين والركبة والكوعين وبين الفخذين.

كريم مغربي طبيعي لتفتيح البشرة فوراً

مكونات الكريم المغربي الطبيعي هي:

زبادي.

كركم.

حنه بيضاء.

عسل ابيض.

جل الصبار .

لبن حليب.

ولتحضير الكريم ينبغي عليكِ أولا إحضار بوله فارغة ثم نضع فيها نصف كوب زبادي، بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من الكركم وملعقتين صغيرتين من الحناء بيضاء، بالاضافة إلى ثلاث ملاعق صغيرة من العسل الابيض ومعلقه كبيرة من جل الصبار الطبيعي،بعد ذلك نقوم بإضافة ربع كوب من الحليب البارد وخلط جميع المكونات سوياً بعناية حتى يمكننا الحصول على قوام كريمي ناعم إلى حد ما، وقبل الاستخدام ينظف الوجه جيدا بالماء ويزال أي آثار ميك أب ثم يوضع الكريم على الوجه لمده نصف ساعة، وبعد ذلك يغسل جيدا ثم نحضر مكعب ثلج ثم نمرر به على الوجه.

اسكراب وسيروم لتفتيح البشرة

ولتفتيح البشرة الغامقة وازالة الكلف والتخلص من الجلد الميت وجلد الوزه للجسم أيضا، يمكنك عمل سكراب خاص للبشرة عن طريق خلط نصف ليمونة مع معلقة صغيرة من الملح وملعقتين من السكر الخشن وملعقة من زبدة الشيا، ويترك الاسكراب على البشرة لمدة 10 دقائق ثم يتم عمل تقشير للبشرة لمدة 5 دقائق أخرى ثم تغسل البشرة بالماء البارد.

كما يمكنك عمل سيروم طبيعي لتفتيح البشرة وتجديد شبابها عن طريق خلط 10 معالق من زيت اللوز الحلو ومثلها من زيت الليمون، يدلك الوجه والجسم بالخليط بحركات دائرية مده نصف ساعة حتى يجف تماما ثم يغسل جيدا بالماء، ويستخدم كل يوم مرة قبل النوم يدلك به الوجه والجسم جيدا سوف تلاحظين تفتيح رهيب للبشرة، وزيت الليمون به مضاد الاكسدة سوف تجعل بشرتك أكثر بياضا وافضل عن قبل.