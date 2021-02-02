وصفة الفحم لإزالة شعر العانة بدون ألم الشعر سوف يسقط ولن يعود نهائيا

وصفة الفحم لإزالة شعر العانة، اتجهت الكثير من السيدات في الوقت الحاضر لإزالة الشعر الزائد بطرق طبيعية كانت تستخدم منذ القدم، ومن هذه الطرق استخدام الفحم، الذي أثبت فاعلية كبيرة في تخليص البشرة من الشعر الزائد وأيضاً تقليل ظهوره على البشرة مرة أخرى، حيث يتم حرق الفحم حتى يتحول إلى رماد.

وبعدها نقوم بغسل البشرة بالقليل من الماء ثم نأخذ كمية من رماد الفحم ثم نقوم بفرك البشرة بها وذلك لمدة لا تقل عن خمس دقائق ثم نترك الرماد على البشرة لمدة لا تقل عن ربع ساعة، وبعدها نقوم بغسل البشرة بالماء وسوف نلاحظ اختفاء نسبة كبيرة من الشعر من على البشرة، ثم نقوم بعد ذلك بتجفيف البشرة وترطيبها بمرطب قوي، ويتم تكرار هذه الطريقة أكثر من مرة طوال الأسبوع حتى نزيل الشعر بالكامل.

وصفة الفحم لإزالة شعر العانة بدون ألم

حيث يتم استخدام الفحم في تقليل ظهور الشعور بالألم أثناء إزالة الشعر بشفرات الحلاقة أو بحلاوة السكر، حيث يتم تبليل الرماد الناتج عن احتراق الفحم وذلك بالقليل من الماء لكي نحصل على خليط كريمي، وبعد ذلك نقوم بدعك المنطقة المراد إزالة الشعر منها بهذا الخليط، وبعد ذلك نقوم بإزالة الشعر بكل سهولة ودون أي ألم، وللعلم فإن استخدام الفحم لإزالة الشعر الزائد له العديد من الفوائد منها أنه يعمل علي تفتيح البشرة كما أنه يخلصها من أي بقع داكنة، كذلك يقضي الفحم على أي روائح كريهة عالقة بالبشرة، كما يزود الفحم البشرة بالعديد من العناصر المفيدة مثل الحديد والبوتاسيوم والفوسفور والكلور واليود.

أضرار استخدام الفحم

لكن في الحقيقة فإن استخدام الفحم لإزالة الشعر قد يضر البشرة أكثر مما يفيدها، وهذا لأن من المعروف أن الفحم يحتوي على بعض الغازات السامة مثل غاز أول أكسيد الكربون المسرطن، كذلك فإن الفحم يسبب انسداد كبير في مسام البشرة وهذا يعمل علي ظهور حبوب وبقع داكن في البشرة، لذلك يجب أن يتم استشارة أخصائي تجميل قبل استخدام هذه الطريقة لإزالة الشعر، ومن الأفضل أن تتم إزالة الشعر تحت إشراف الأخصائي لضمان الحفاظ على البشرة.