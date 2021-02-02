كيكة الزبادي الهشة جدا في الخلاط حضريها في دقيقتين بخطوات سهلة وبسيطة

كيكة الزبادي الهشة جدا في الخلاط، تعد كيكة الزبادي من أكثر أنواع الحلوى المفضلة عند الكثير من الأشخاص نظراً لما تتمتع به من مذاق جيد وسهولة تحضير، فيكثر تناول هذا النوع من الكيك في الأعياد والحفلات، فأهم ما تتسم به هو قوامها الهش والطري وإمكانية تحضيرها بأكثر من مذاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيكة الزبادي الهشة. طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة المقادير: كأسان ونصف من الدقيق.

كأس ونصف من اللبن الزبادي.

ثلث كأس من زيت الزيتون.

كأس وربع من السكر.

ثلاثة بيضات.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا.

نصف كأس من الزيت.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر.

رشة من القرفة وتكون مطحونة.

كأس من التمر.

كأس من المياه المغلي. خطوات تحضير كيكة الزبادي الهشة القيام بنقع التمر في المياه المغلي في إناء وبعد ذلك يتم تركه لمدة نصف ساعة.

إضافة كلاً من البيض والسكر والفانيليا في إناء الخلاط الكهربائي ويتم خلط المكونات جيداً مع بعضها البعض ثم القيام بإضافة الزيت.

يتم إضافة التمر مع المياه إلى الخليط وخلط المكونات مع بعضها جيداً لحين أن يختفي التمر بصورة نهائية.

القيام بتصفية الخليط في إناء أخر وبعد ذلك يتم نخل الدقيق والبيكنج بودر والقرفة فوق ذلك الخليط وبعد ذلك يتم إضافة البيض وخلط المكونات جيداً مع بعضها البعض.

إحضار صينية الخبز ويتم دهنها بالزبدة وبعد ذلك رشها بكمية قليلة من الدقيق وبعد ذلك يتم وضع خليط الكيك فوقها.

يتم إدخال الصينية في الفرن وتركه لمدة نصف ساعة.

يتم تحريك كيكة التمر في الفرن وتركها لحين أن تبرد وبعد ذلك يتم إخراج الكيكة من الصينية. طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة الهشة خطوات تحضير كيكة الزبادي الهشةطريقة تحضير كيكة الشوكولاتة الهشة المقادير: 2 كوب من الدقيق.

1 كوب من السكر.

ثلاثة بيضات.

ربع كوب من الزبدة.

حبوب الشوكولاتة.

صفار ثلاثة بيضات. خطوات تحضير كيكة الشوكولاتة الهشة يتم وضع الزبدة والشوكولاتة في إناء وبعد ذلك يتم إذابتها في الحمام المائي.

يتم إضافة السكر والبيض وفي العجانة ويتم خلطهم جيداً معاً وبعد ذلك يتم إضافة الشوكولاتة ثم إضافة الطحين وخلط المكونات جيداً.

يتم وضع الخليط في قوالب دائرية ثم القيام بوضعها في الفرن.

يتم تقديم الكيك وتزينها بصوص الشوكولاتة. خطوات تحضير كيكة الشوكولاتة الهشة

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