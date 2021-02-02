15 سر للغة الجسد اكتشفيهم معانا !

لغة الجسد هي الحركات والتعبيرات اللي بيعملها الشخص بالعين او بالايد او بتعبيرات الوش او حتى بنبرة الصوت بشكل لا ارادي وغيرها من الحركات اللي ممكن يعملها الشخص اثناء الكلام دي كلها بتندرج تحت علم لغة الجسد اللي يعتبر جزء من علم النفس وعلم النفس الاجتماعي ، والنهاردة من خلال السطور الجايه هنتعرف على تفسيربعض حركات لغة الجسد هتساعدك تفهمي الشخص اللي قدامك اكتر.

لغة الجسد:

في دراسة عملها واحد من علماء علم النفس اكتشف ان 7% بس من الاتصال بيكون بالكلام, و38% بنبرة الصوت, و55% بتكون بلغة الجسد, ولما تلاقي اختلاف ما بين الكلام ولغة الجسد من شخص يبقى الاصدق هنا بتكون لغة الجسد لانها بتكون لا ارادية وبتطلع بعفوية.

ولغة الجسد دي بتفيدنا في فهم اللي قدامنا اكتر او فهم الكلام اللي مبيتقالش يعني تقدري تكتشفي من خلالها لو في شخص بيكدب, او بيفكر في حاجة معينة, او تفهمي شعوره اتجاه موقف معين كل ده واكتر هنقدر نعرفه من حركات الجسم وتعبيرات الوش.

والنساء بيقدروا يفسروا لغة الجسد اكتر من الرجال, لان ليهم قدرة فطرية بيلقطوا بيها الاشارات غير الشفهية وبيفسروها بسهولة, ده غير ان الستات ليهم عين دقيقة جدا بتشوف التفاصيل الصغيرة اكتر من الرجالة, عشان كده قليل جدا من الازواج اللي بيقدروا يكدبوا على زوجاتهم لانهم بيقدروا يكتشفوا الكدب بسهولة جدا, وعلى العكس اغلب الزوجات بيقدروا يخبوا الحقيقة عن ازواجهم ومش بيقدروا يكتشفوا ده.

ومن اكتر الحاجات اللي ممكن نفسر عن طريقها هي العين, والحواجب, والاذن, والجبين, والاكتاف, والصوابع, والانف, والفم, واتجاه الاقدام, وده اللي هنعرفه النهاردة مع بعض من خلال موضوعنا هنشوف بعض حركات لغة الجسد ومعانيها ايه.

تفسير بعض حركات لغة الجسد:

1- لما يكون الشخص ساند خده على ايده وقاعد مسترخي اوي ده معناه انه حاسس بالملل, لكن لو ضم صوابعه وفرد صوباع واحد على خده وباصص للي بيكلمه ده يبقى معناه ان الشخص مهتم جدا باللي بيتقال قدامه.

2- لو الشخص قاعد ومربع ايده او حاطط ايده الاتنين ورا بعض ده معناه انه واخد موقف مغلق من الكلام اللي بيتقال او مش مقتنع بيه اوي, وعلى العكس لو قاعد فاتح ايده الاتنين يبقى مرحب بالكلام اللي بيتقال ومقتنع بيه.

3- لو الشخص عينيه تحت ناحية الشمال يبقى ده معناه انه بيفكر في حاجة معينة, ولو العين ناحية الشمال وباصه للجنب ده معناه انه افتكر ذكرى لاصوات معينة.

لو العين لتحت ناحية اليمين يبقى الشخص ده بيفكر في مشاعر معينة مر بيها, لو العين باصه لفوق ناحية الشمال ده معناه انه الشخص بيفتكر ذكرى لصور.

4- حركة الايد ورا الرقبة لو شخص عملها ده معناه انه زهق من عمل حاجة معينة او اكتفى منها اوي, او ممكن كمان يكون معناها ان الشخص ده بيقول كدبة ومش صادق في كلامة او مخادع, وتفسير الحركة هنا بيتوقف على الوضع او الموقف.

5- لما يكون الشخص حاطط رجل على رجل ده معناه انه عنده ثقة في نفسه والرجالة بيعتبروا انها اكتر وضع قعدة جذاب, اما لو الشخص حاطط رجل على رجل بس واحدة منهم ورا التانية او ملفوفين على بعض ده معناه ان الشخص ده خجول ومتحفظ في تعاملاته مع اللي حواليه.

6- الشخص لما يفرك في عينية ده ليه اكتر من تفسير, ممكن يكون مش عايز يشوف حاجة معينة, او ممكن ببساطة تكون بتدل على ضعف البصر مش اكتر, او ممكن تدل على انه شخص كداب ومخادع, وبردو التفسير هيبقى على اساس الموقف اللي الشخص بيكون فيه.

7- الشخض اللي بيبقى قاعد مربع ايده والصوابع الابهام لفوق ده معناه ان الشخص ده منغلق اوي وبيحب العزله اكتر من الاختلاط مع اللي حواليه.

8- لو شخص قاعد على حرف الكرسي وساند ايده عليه ورجل ورا ورجل قدام ده معناه انه عايز ينهي المحادثة او يقوم من المكان اللي هو فيه.

الشخص اللي بيكون قاعد وحاطط ايده ورا راسه ورافع رجل ساندها على الرجل التانية ده معناه ان الشخص ده عنده ثقة زايدة في نفسه وبيشوف نفسه عارف كل حاجة, والستات بشكل خاص مش بتحب الرجالة اللي بيقعدوا القعدة دي خصوصا في مكان او محيط الشغل.

9- الشخص اللي بيقعد القعدة دي رافع رجل وحاططها على الرجل التانية وماسكها بايديه ده بيدل على صفات سيئة جدا في الشخص معناها انه شخص عنيد وحاقد ومعندوش احترام لاراء اللي حواليه.

10- الشخص لما يلمس طرف كم اللبس بتاعه او يبص للكم, ده معناه انه شخص انفعالاته او ردود افعاله هادية.

11- لو الشخص حاطط ايده في جيبة بس صوباع الابهام بره الجيب ده معناه انه الشخص ده واثق من نفسه ومن موقفه.

12- لو الشخص ماسك دراعة بايده التانية ورا ضهره ده معناه ان الشخص ده عنده ثقة في النفس وبيقدر يسيطر جدا على مشاعره وتصرفاته وانفعالاته, ولو ماسك دراعه بايده اعلى او من فوق اكتر ده معناه انه اكثر غضب او انفعال.

13- لو في شخص ماسك دقنة بايده ده معناه انه بيقيم موقف او حاجة معينة, او ممكن يدل على انه حاسس بالملل.

14- لو الشخص بيحضن شخص تاني وخبط او طبطب على كتفه اثناء الحضن ده ليه تفسيرين, ممكن يدل على ارتباك الشخص ده, او انه عايز يخلص الحضن خلاص.

15- وضع الجسم والاقدام في الصورة اللي فيها تلات اشخاص ده معناه ان الشخصين دول باعدين الشخص التالت اللي في النص عن المحادثة او الكلام اللي بيقولوه, اتجاه الاقدام في الصورة التانية بيدل على ان كلهم مركزين انتباههم مع كلام البنت لان اقدامهم كلها متوجهة ناحيتها.

7 عادات في لغة الجسد بيعملهم الاشخاص الناجحين .. اعرفيهم معانا