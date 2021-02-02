طريقة عمل الكاتشب البيتي بطريقة سهلة ومضمونة وبدون تكاليف، يُعد الكاتشب أحد أنواع الصلصات التي تتميز بطعمها الحلو اللاذع لاحتوائه على الخل والسكر، وهو محبب للكثير من الأطفال والكبار، فالكاتشب يضيف نكهة ذكية للكثير من الأطعمة مثل البيتزا والبطاطس والدجاج المشوي واللحمة المشوية وغيرها ويدخل في تحضير الكثير من الصلصات والسلطات، لذلك تحرص الكثير من الأمهات على معرفة طريقة عمل الكاتشب البيتي بطريقة سهلة ومضمونة، حيث أنه يكون أقل تكلفة وأكثر نظافة وامانًا لعدم احتوائه على مواد حافظة ضارة بالصحة. طريقة عمل الكاتشب البيتي طريقة عملالبيتي المكونات كيلو طماطم حمراء

نصف كوب خل

ربع كوب ماء

نصف كوب سكر

2معلقة كبيرة صلصة

2معلقة كبيرة نشا

معلقة صغيرة ملح

نصف معلقة ثوم بودر

معلقة صغيرة ملح ليمون ( يستخدم كمادة حافظة )

نصف معلقة صغيرة فلفل أسود (حسب الرغبة ) الطريقة نحضر إناء ونضع به الطماطم بعد تقطيعها إلى أربع تربع ونضيف القليل من الماء ويُرفع الإناء على النار لمدة خمس دقائق. ويتم خلطها في الخلاط أو بواسطة الهاند بلندر وتُرفع مرة أخرى على النار. ثم نضيف السكر والملح والثوم البودر والخل وملح الليمون والصلصة مع التقليب جيدًا وتُترك علي النار لمدة من ( 15 – 20) دقيقة. نضيف القليل من الماء البارد إلى النشا مع التقليب علي البارد ونضيف الخليط تدريجيًا مع التقليب حتي نصل إلى القوام المناسب. نترك الكاتشب يبرد قليلاً ونقوم بحفظه في برطمانات معقمة وجافة تمامًا ويُحفظ في الثلاجة لمدة أقصاها أسبوع. طريقة الكاتشب الدايت البيتي للشيف سالي فؤاد طريقة الكاتشب الدايت البيتي للشيف سالي فؤاد المكونات كوب صلصة حمراء

معلقة كبيرة نشا

كوب ماء

3 معلقة كبيرة خل

سكر دايت حسب الرغبة

ثوم بودر

بصل بودر

بابريكا

فلفل اسود

ملح طريقة عمل الكاتشب البيتي يتم ذوبان النشا مع الماء علي البارد ثم تضاف الصلصة والخل مع التقليب المستمر. يضاف الثوم والبصل البودر والبابريكا والفلفل الأسود والملح مع التقليب جيدًا حتى تتجانس جميع المكونات. يضاف السكر الدايت إلى الخليط السابق ثم يترك ليبرد ويتم حفظه فى برطمانات معقمة وجافة تمامًا. طريقة عمل الكاتشب البيتي وتعتبر هذه الطريقة مفيدة جدًا لمرضى السكر ولمن يعانون من مرض السمنة والذين يتبعون نظام غذائي صحي، كما يمكن استبدال السكر الدايت بعسل النحل حيث أنه أقل ضررًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكاتشب البيتي بطريقة سهلة ومضمونة وبدون تكاليف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.