بطريقة جديدة كرات المكرونة بالدجاج والبشاميل لتقديم طبق شهي لجميع أفراد العائلة

- 1/2
- 2/2
كرات المكرونة بالدجاج والبشاميل هذه الأكلة من الأكلات الشهية والمغذية حيث تحتوى على قيمة غذائية عالية، فمكوناتها تحتوي على خليط من البروتينات الموجود في الدجاج والبيض، والنشويات في البطاطس والدقيق والبشاميل والمكرونة، فكلها مغذية وشكلها الجميل يجعل الكثير يقبل على أكلها من الصغار والكبار، ويسهل على كل سيدة تجهيزها دون عناء سواء كانت ربة منزل أو سيدة عاملة بحيث يمكنها تجهيزها مسبقا، ووضعها في الفريزر وعند عودتها من العمل تقوم بقليها في وقت قصير، وكذلك تقدم في العزومات وسوف نقوم بعرض مكونات كرات المكرونة بالدجاج والبشاميل في هذا المقال من خلال موقع ثقفني وطريقة تحضيرها بالتفصيل.مكونات كرات المكرونة بالدجاج والبشاميل
تتكون كرات المكرونة بالدجاج والبشاميل من مكونات شهية وسهلة وبسيطة ولا يخلو أي منزل منها وهذه المكونات هي كالتالي:
- 1 كيس مكرونة سباجتي (نكسرها على نصفين ).
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- 1/2 كيلو من صدور الدجاج المخلية (مفرومة).
- ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.
- 2 حبة من البطاطس المسلوقة والمهروسة.
- 2 حبة من البصل (مقطعة صغير).
- كوب واحد من عصير الطماطم.
- ملعقة صغيرة من البهارات.
- 4 حبات من البيض (مضروب).
- 1/2 1 كوب من البقسماط المطحون.
- كوب من الدقيق.
البشاميل
- 3 ملاعق كبيرة من الزيت أو السمن.
- 3 ملاعق كبيرة من الدقيق.
- لتر من الحليب.
طريقة تحضير هذه الأكلة بها خطوات عديدة ولكن سهلة وبسيطة وممتعة لإعداده وهى كالتالي :
- نقوم بإحضار حلة ونضع بها ماء إلى النصف ونضعها على النار ونضيف عليها ملعقة الزيت وملعقة الملح، ونتركها حتى تغلى وبعد ذلك نضع المكرونة ونقلبها حتى تنضج ونقوم بتصفيتها من الماء.
- وعلى النار نقوم بوضع مقلاة ونضع بها قليل من الزيت ونقلب به البصل حتى يحمر ونضيف إليه البهارات ثم نضع بها الدجاج وعندما يستوي نضيف عصير الطماطم ونتركه حتى يتسبك بعد ذلك نضع الكاتشب.
- نقوم بتحضير البشاميل بوضع إناء على النار ونضع بها الزيت أو السمن والدقيق ونقلب جيدا حتى يأخذ اللون الذهبي وبعد ذلك نضيف الحليب تدريجياً ونقلب جيدا حتى يصبح سميك.
- ثم نخلط البشاميل مع المكرونة والبطاطس المهروسة والدجاج.
- نقوم بتقسيم الخليط إلى كرات متوسطة الحجم ونضعهم في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط ثم نقوم بقليها فى زيت ساخن وغزير حتى تأخذ لون ذهبي شهي وتوضع على ورق لتصفية المادة الدهنية بعد خروجها من الزيت ونضعها في طبق التقديم وبألف هنا وشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريقة جديدة كرات المكرونة بالدجاج والبشاميل لتقديم طبق شهي لجميع أفراد العائلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.