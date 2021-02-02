بطريقة جديدة كرات المكرونة بالدجاج والبشاميل لتقديم طبق شهي لجميع أفراد العائلة

كرات المكرونة بالدجاج والبشاميل هذه الأكلة من الأكلات الشهية والمغذية حيث تحتوى على قيمة غذائية عالية، فمكوناتها تحتوي على خليط من البروتينات الموجود في الدجاج والبيض، والنشويات في البطاطس والدقيق والبشاميل والمكرونة، فكلها مغذية وشكلها الجميل يجعل الكثير يقبل على أكلها من الصغار والكبار، ويسهل على كل سيدة تجهيزها دون عناء سواء كانت ربة منزل أو سيدة عاملة بحيث يمكنها تجهيزها مسبقا، ووضعها في الفريزر وعند عودتها من العمل تقوم بقليها في وقت قصير، وكذلك تقدم في العزومات وسوف نقوم بعرض مكونات كرات المكرونة بالدجاج والبشاميل في هذا المقال من خلال موقع ثقفني وطريقة تحضيرها بالتفصيل.

مكونات كرات المكرونة بالدجاج والبشاميل

تتكون كرات المكرونة بالدجاج والبشاميل من مكونات شهية وسهلة وبسيطة ولا يخلو أي منزل منها وهذه المكونات هي كالتالي:

1 كيس مكرونة سباجتي (نكسرها على نصفين ).

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزيت.

1/2 كيلو من صدور الدجاج المخلية (مفرومة).

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

2 حبة من البطاطس المسلوقة والمهروسة.

2 حبة من البصل (مقطعة صغير).

كوب واحد من عصير الطماطم.

ملعقة صغيرة من البهارات.

4 حبات من البيض (مضروب).

1/2 1 كوب من البقسماط المطحون.

كوب من الدقيق.

البشاميل

3 ملاعق كبيرة من الزيت أو السمن.

3 ملاعق كبيرة من الدقيق.

لتر من الحليب.

طريقة الإعداد والتحضير

طريقة تحضير هذه الأكلة بها خطوات عديدة ولكن سهلة وبسيطة وممتعة لإعداده وهى كالتالي :