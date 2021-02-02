خطلة بياض الثلج لتبيض الجسم والبشرة السحرية للعروس في أسبوع

خطلة بياض الثلج لتبيض الجسم والبشرة تعد وصفة رائعه لتبيض الجسم والبشرة وسريعه المفعول وهو اكثر ما تبحث عنه الفتيات خاصة العرايس التي تهتم كثيرا بأجسامهم والبشرة مع اقتراب موعد الزفاف، وتوجد فى خلطة بياض الثلج الكثير من المكونات الطبعية المفيد لتبيض الجسم بطريقة امنه بعيدا عن المواد الكيميائية الضارة بالجسم، وتعمل خلطة بياض الثلج على توحيد لون الجسم وكذلك تفتيح لون البشرة والتخلص من الحبو ويجب الالتزام بالمكونات والخطوات بطريقة دقيقة لنتيجة سريعه المفعول خلال أسبوع مع المداومة.

مكونات خلطة بياض الثلج :



6 ملاعق كبيرة من ماء الورد. 6 ملاعق كبيرة من بودرة الأطفال. 4 ملاعق كبيرة من الفازلين. ملعقة كبيرة من النشا. 4 ملاعق كبيرة من كريم الجليسوليد. زيت الجلسرين. علبة كريم فيكس صغيرة. 4 ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو. 3 ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

طريقة تحضير خلطة بياض الثلج :

في وعاء و على نار هادئة ضعي الماء، ماء الورد و النشا ثم اخلطي جيدا و دون توقف حتى تحصلي على خليط متماسك ثم اتركيه يبرد في إناء ثاني اخلطي جيدا الجليسوليد و الجلسرين و بودرة الأطفال، في إناء اخر امزجي الفازلين وزيت اللوز الحلو وزيت الخروع و كريم فيكس حتى تتجانس الخليط يتم خلط مكونات القدر و الإناء الأول و الثاني جيدا ثم ضعي الخلطة في علبة زجاج نظيفة جافة و محكمة الإغلاق ثم اتركيها في الثلاجة إلى حين الاستعمال.

طريقة استعمال خلطة بياض الثلج :

بعد الاستحمام ضعي القليل من خلطة بياض الثلج على بشرة الوجه الجسم ثم انتظري 10 دقائق قبل ارتداء الملابس حتى يمتص الجسم الخلطة بشكل كامل في اليوم التالي استحمي أو اكتفي بتبليل فوطة بالماء الدافئ ثم امسحي المناطق التي وضعت عليها الخلطة انتظري مدة ساعة لترتاح البشرة ثم أعيدي وضع الخلطة استمري في وضع خلطة بياض الثلج لمدة أسبوع و بعدها ستلاحظين الفرق ويمكنك الاستمرار في وضعها حتى بعد الأسبوع أيام بشكل يومي حتى الحصول على نتائج مدهشة وسريعه خاصة العروس.

والجدير بالذكر يهتم العرايس وكذلك البنات بأقوي وصفات لتبييض الجسم بالكامل والعمل على تكرارها باستمرار بعد وضع خلطة بياض الثلج ستحصلين على بشرة وجه و جسم مشرق و ستحصلين على المظهر المثالي الذي تحلم به كل فتاه.