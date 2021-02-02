مكرونة بالبشاميل بالدجاج والجبنة الموتزاريلا السايحة بمكونات بسيطة

كيلو مكرونه قلم (مكرونه فرن). نصف كيلو صدور دجاج مقطعة مكعبات . 4 فصوص من ثوم. نصف كيلو طماطم. ملعقة كبيرة من الصلصة . 2 بصله كبيره مقطعة قطع صغيرة جداً جداً . 5 معالق كبار من الدقيق. نصف كيلو لبن. علبة قشط. ملعقة صغيرة من فلفل اسود. ملعقة صغيرة من قسبره. ملعقة صغيرة من الكمون. ملعقة صغيرة من الكاري. نص ملعقة شطه. ملح حسب الحاجه. 2مكعب مرقة دجاج. ½ كوب زيت. 5معالق سمنه بلدي. نصف كيلو جبنة موتزاريلا. نصف كيلو جبنة موتزاريلا.

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