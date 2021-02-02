البيتزا بالجبنة الموزاريلا والسلامي من الوجبات الأكثر انتشارا في جميع الدول كما تعتبر من الأكلات السريعة واللذيذة التي يمكن تناولها في أي وقت وأي مكان، وذلك لأن مذاقها رائع جدا وجميع أفراد الأسرة يحبها الكبار منهم والصغار، ففي الكثير من الأحيان يتم تناول البيتزا في المطاعم المشهورة حيث تتميز الكثير من المطاعم بالبيتزا كما تعتبر إيطاليا أكثر دولة تشتهر بالبيتزا فعندما نذكر البيتزا يأتي في ذهن الكثير إيطاليا، ولأن الكثير من السيدات تبحث عن طريقة عمل البيتزا سوف نعرض لكم في هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني أفضل طريقة لعمل البيتزا بالجبنة الموزاريلا وبيتزا بالسلامي وبيتزا بالدجاج. طريقة عمل بيتزا السلامي بالجبنة الموزاريلا مكونات عجينة البيتزا عدد 3 أكواب من الدقيق الأبيض

عدد 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

عدد كوب من الماء الدافئ

عدد ملعقة صغيرة من السكر

عدد ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الملح مكونات صلصة البيتزا عدد ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي

عدد ملعقة صغيرة من الخل الأبيض

عدد كوب صغير من عصير الطماطم

عدد ملعقة كبيرة من الكاتشب

عدد ملعقة صغيرة من الريحان للنكهة

عدد ملعقة صغيرة من الثوم البودرة

عدد ملعقة صغيرة من السكر

عدد ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

مقدار نصف كوب من الماء الدافئ مكونات حشوة البيتزا السلامي شرائح السلامي حسب الرغبة

حبة واحدة من البصل المقطع إلى شرائح دائرية

فطر مقطع إلى شرائح حسب الرغبة

عدد حبتين من الفلفل الحلوة الأخضر المقطعة إلى شرائح

عدد كوب صغير من الزيتون الأسود على شكل حلقات

عدد كوب صغير من جبن الموزاريلا المبروش

عدد كوب صغير من الجبن الشيدر المبروش مكونات حشوة بيتزا الدجاج اللذيذة عدد قطعتين من صدور الدجاج المقلي

عدد كوب صغير من الفطر المقطع على شكل شرائح

عدد كوب صغير من عصير الطماطم

عدد 2 كوب من جبن الموزاريلا طريقة تحضير البيتزا الإيطالي الشهيرة يتم وضع الدقيق في وعاء كبير ونظيف ثم يتم إضافة السكر والخميرة إليه وبعد ذلك يتم إضافة الملح مع التقليب المستمر. يجب إضافة الزيت ببطئ مع التقليب الجيد، بعد ذلك يتم إضافة كوب الماء الدافئ تدريجا مع العجن المستمر لمدة 10 دقائق على الأقل حتى يتكون لنا عجينة لينة. نحضر وعاء عميق ويتم دهنه بزيت الزيتون باستخدام فرشةالطعام، ومن ثم يوضع به العجينة ويتم تركها لمدة ساعة على الأقل أو حتي تخمر العجينة. يتم وضع الزيت على نار هادئة ثم نأتي بالصلصة ونضعها بالزيت وأثناء التقليب يتم وضع الكاتشب وعصير الطماطم، ثم نضع باقي المكونات ونتركها على نار هادئة حتى تنضج الصلصة وتصير متجانسة مع جميع المكونات. يتم تقطيع العجينة إلى قطعة متوسطة دائرية.

نأتي بصينية ونفرد بها العجينة ويتم دهنها بالصلصة بعدما تبرد. لتحضير بيتزا السلامي بالجبنة: يتم رش الجبنة الشيدر على الصلصة، والفلفل والسلامي والزيتون والبصل والفطر، وأخيرا يتم وضع جبنة الموزاريلا أعلى العجينة. لتحضير بيتزا الدجاج مع الموزاريلا: يتم وضع جميع المكونات فوق العجينة، ثم نضع جبنة الموزاريلا على العجينة. يتم وضع صينية البيتزا داخل الفرن الساخن من قلب على درجة حرارة 250، ثم نتركها حتى تنضج أو يصبح لونها ذهبيا.

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