هل يتأثر النظر عند مريض كوفيد 19، وفق بضع دراسات طبية من مختلف دول العالم التي انتشر بها فيروس كورونا ثبت أن مريض كوفيد 19 تتأثر عيونه عند إصابته بفيروس كورونا، وفي بعض الحالات يكون تأثر العيون عرض من أعراض المرض، وفي تأكيد على ذلك نستعرض الدراسة التالية..

هل يتأثر النظر عند مريض كوفيد 19:

توصلت دراسة حديثة إلى 3 أعراض عينية عاناها المصابون بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19، حيث أجرى الدراسة باحثون من جامعة "أنجليا روسكين" في المملكة المتحدة، شملت 83 شخصًا تم تشخيصهم بكوفيد 19، ونشرت في مجلة "بي إم جي أوبن أوبثالوموجي"، ووجد الباحثون أن الأعراض العينية الثلاثة الأكثر شيوعا التي عاناها المشاركون دوت الخليج:

1- رهاب الضوء (الانزعاج من الضوء) إذ عاناه 18% من المشاركين.

2- التهاب العين ونسبته كانت 16%.

3- حكة العين 17%.

وأفاد 81% من المشاركين بأنهم عانوا أعراضًا عينية في غضون أسبوعين من أعراض كوفيد 19 الأخرى، وهي السعال الجاف (66%)، والحمى (76%)، والتعب (90%)، وفقدان حاسة الشم-التذوق (70%). وأفاد 80% بأن الأعراض العينية استمرت مدة تقل عن أسبوعين.

العيون وكورونا:

قال الباحثون إن هناك العديد من التقارير المتعلقة بالأعراض العينية، التي تظهر نطاقًا واسعًا من حيث الانتشار. ولكن من المحتمل أن الأعراض العينية لم تؤخذ في الاعتبار في ظل وجود أعراض أخرى أكثر خطورة عند دخول المرضى إلى المستشفى.

وذكر الباحثون أن دراسة سابقة أجريت على 56 مريضًا مصابًا بكوفيد 19 أظهرت أنه كان لدى 15 شخصًا (27%) أعراض في العين تشمل التهاب العين، والحكة، والإحساس بجسم غريب، واحتقان الدم، والإفرازات (على الرغم من عدم ملاحظة نوع الإفرازات)، حيث أبلغ 6 مرضى عن أعراض عينية ظهرت قبل أعراض الجهاز التنفسي أو الحمى.

ونظرا لأن الأعراض العينية لا تعد خطرة مثل الأعراض الأخرى لـ"كوفيد-19″ التي تهدد الحياة، فمن المحتمل أنه لم يتم الإبلاغ عنها في ضوء أعراض أخرى أكثر خطورة.

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