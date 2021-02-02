البصل أحد أشهر أنواع الخضروات وأكثرها استخدامًا في العالم، فهو عنصر رئيسي في كثير من الوصفات والأطعمة المتنوعة، ومن الجانب الصحي يشتهر البصل بكونه غني بمضادات الأكسدة و المضادات الحيوية التي ترفع من مناعة الجسم، وكثير من المختصين نصحوا بالمداومة على تناول البصل يوميًا للاستفادة من فوائده الجمة، كما التالي:

فائدة تناول البصل يوميًا:

وفقًا لاختصاصي التغذية الروسي، ميخائيل جينزبورغ، يعد البصل من بين الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة الأمر الذي يمنحها قدرة علاجية عالية.

وبحسب الأخصائي، تستطيع هذه المضادات المتواجدة في البصل، إبعاد مرض السرطان عن الإنسان وتجنيبه المعاناة.

فوائد البصل:

قال جينزبورغ بحسب "مديك فروم" الروسية :إذا حدث التهاب وتأثرت أساسيات الأورام، فقد تحدث عمليات تؤدي إلى توسع نمو الأورام في الجسم"، ونوه إلى أن الكثير من الناس لديهم بؤر خاملة للسرطان ويمكن أن تصبح هذه البؤر نشطة في أي لحظة.

وأوضح الأخصائي أن الورم السرطاني ينمو عندما يبدأ "جنينه" في النمو مع الأوعية الدموية التي تساهم في انتشاره، لكن بعض الأطعمة تحتوي على مواد تمنع حدوث ذلك، ومن بين الأطعمة التي تمنع تطور التكوينات الخبيثة للسرطان، هو البصل.

ويحتوي البصل على مادة الكرتيسين التي تقوي جدران الأوعية الدموية ولها تأثير عام مضاد للالتهابات.

نصيحة:

وجه أخصائي التغذية والصحة الروسي ميخائيل جينزبورغ نصيحة لجميع الأشخاص الذين يمتنعون عن تناول البصل، بضرورة تناول حبة بصل صغيرة يوميا بسبب فوائدها الكبيرة بالإضافة إلى أنها تجنب الإنسان مرض خطير جدا وشائع.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.