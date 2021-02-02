الإمارات تطلق الدليل الموحد لاستخدام وسائل الحماية الشخصية من الأوبئة

أطلقت اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي برئاسة وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الدليل الموحد لاستخدام وسائل الحماية الشخصية من الأمراض والأوبئة، وذلك استجابة ومواكبة للحالة الطارئة التي فرضتها جائحة كوفيد–19 عالمياً، وتماشياً مع التوجيهات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية.

مرجعية ارشادية لتوضيح أهمية ارتداء الكمامات

ويستهدف الدليل الموحد لاستخدام وسائل الحماية الشخصية من الأمراض والأوبئة، إيجاد مرجعية ارشادية لتوضيح أهمية ارتداء الأقنعة الطبية وأنواعها وطبيعتها في إطار استراتيجية شاملة من تدابير لكبح انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح.

وكانت اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي انتهت من إعداد الدليل وتعميمه، وتم الإعداد بالتنسيق بين الوزارة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة في دبي، ودائرة الصحة في أبوظبي، وفق ما نشرته صحيفة الإمارات اليوم.

تنصيف أنواع الكمامات وطبيعة استخدامها

ويحدد الدليل تصنيف وأنواع وسائل الحماية الشخصية "الكمامات" والتي تشمل كمامات طبية، وجراحية، وورقية، وقماشية، ويُفصِّل طبيعة استخدام كل نوع ودرجات الحماية التي يوفرها وطبيعة الحماية وآلية التعامل معه واستخدامه.

ويحدد الدليل الحالات الواجب فيها استخدام قناع الوجه وتشمل الذهاب إلى أي متجر أو صيدلية أو طبيب أو مستشفى، والتواجد في تجمع المتنزهات مع الأصدقاء والأسرة ممن ليسوا من المقيمين مع الشخص نفسه، أو التواجد في أي فعالية عامة خارجية أو داخلية، أو استخدام الحافلات العامة أو سيارات الأجرة أو مشاركة شخص آخر في السيارة، أو السير في شارع مزدحم.

مكونات الكمامات واختبار جودتها

ويتناول الدليل أيضا مكونات الكمامات والمواد الواجب أن تُصنع منها، منها وجوب أن تتكون من ثلاث طبقات من القماش وأن تكون معدة للاستخدام لمرة واحدة فحسب، وأن تكون المواد المستخدمة للتصنيع خالية من مادة اللاتكس، ومضادة للحساسية، وخالية من الألياف الزجاجية، ويحدد طبيعة الاختبارات الواجب خضوعها لها للتأكد من جودتها، والتي تشمل اختبارات كفاءة ترشيح البكتيريا في المختبر، وكفاءة ترشيح الجسيمات، ومقاومة التنفس، ومقاومة تطاير المواد السائلة، واختبار القابلية للاشتعال.

تنظيف اليدين والتباعد الاجتماعي

ويوضح الدليل الموحد أيضا متطلبات استخدام قفازات حماية اليد ومواصفاتها، ويؤكد الدليل على ضرورة التنظيف المستمر لليدين واستخدام المعقمات الطبية ضماناً لتحقيق أعلى معدلات الحماية الشخصية من انتقال العدوى والأوبئة، وتناول مدى أهمية التباعد الاجتماعي، حيث يلعب دوراً مهماً في الحد من انتشار الفيروس إذا ما تم تطبيقه بحزم وصرامة.