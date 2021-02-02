طريقة عمل الكوكيز اللذيذ في المنزل بسهولة وبساطة وبأقل تكلفة

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الكوكيز من أكثر الحلويات الرائعة التى يعشقها الأطفال ويدمنون عليها، ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل دون تعب أو مجهود، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها حيث يمكن تحضيرها في أقل من نصف ساعة، حيث يمكن تحضيرها للأطفال في أى وقت، وعدم تكلفتها كثيراً من المواد في صنعها حيث أن مكوناتها متوفرة في كل وقت هيا نتعرف على طريقة عمل الكوكيز اللذيذ في المنزل.مكونات عمل الكوكيز
يتكون الكوكيز من مكونات في منتهى البساطة ومتوفرة في جميع المنازل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- 2 كوب من حبات الشيكولاتة.
- 2 كوب من الدقيق.
- كوب من الزبدة.
- 2 حبات من البيض.
- نصف كوب من السكر.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة لعمل الكوكيز في المنزل وهى كالآتي:-
- نحضر وعاء من البلاستيك ونقوم بنخل الدقيق بداخله، ثم نضيف إليه ملعقة من الملح ثم البيكنج بودر ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نحضر وعاء آخر ونخفق به البيض والفانيليا ونقلبهم جيداً بإستخدام المضرب اليدوي، ثم نضيف الزبدة بعد ذلك السكر ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط كريمى.
- نضيف مخلوط الدقيق علي خليط البيض ونقوم بتشغيل المضرب الكهربائى ونضرب جيداً الخليطين حتى يصبح الخليط متماسك.
- بعد ذلك نقوم بإضافة حبات الشيكولاتة إلى الإناء ونقلبهم جيداً.
- نحضر صينية مدهونة بالسمن ونرش عليها القليل من الدقيق، نقسم العجينة إلى كرات صغيرة متساوية ونضعهم في الصينية.
- ثم نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، نقوم بإدخال الصينية الفرن مع غلق باب الفرن جيداً لمدة لا تقل عن 10 دقائق.
- مع مرور الوقت نخرج الكوكيز من الفرن ونتركه حتى يبرد ثم نضعه على طبق التقديم للأولاد.
- وبهذا نكون قد قمنا بتحضير أحلى كوكيز بحبيبات الشيكولاتة لأحلى أطفال.
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