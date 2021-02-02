طريقة عمل الكوكيز اللذيذ في المنزل بسهولة وبساطة وبأقل تكلفة

الكوكيز من أكثر الحلويات الرائعة التى يعشقها الأطفال ويدمنون عليها، ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل دون تعب أو مجهود، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها حيث يمكن تحضيرها في أقل من نصف ساعة، حيث يمكن تحضيرها للأطفال في أى وقت، وعدم تكلفتها كثيراً من المواد في صنعها حيث أن مكوناتها متوفرة في كل وقت هيا نتعرف على طريقة عمل الكوكيز اللذيذ في المنزل.

مكونات عمل الكوكيز

يتكون الكوكيز من مكونات في منتهى البساطة ومتوفرة في جميع المنازل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

2 كوب من حبات الشيكولاتة.

2 كوب من الدقيق.

كوب من الزبدة.

2 حبات من البيض.

نصف كوب من السكر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة لعمل الكوكيز في المنزل وهى كالآتي:-