طريقة عمل الكريب الحادق بأقل التكاليف بالمنزل

يعد الكريب من أشهر الأطباق الذيذة التي يفضلها العديد من الأشخاص بسبب سهولة تحضيرها بالإضافة إلى توجد مكوناتها في أكثر البيوت وتتعدد أصناف الكريب وبينما أكثر طلبا الكريب الحادق بالدجاج المحبب تناوله عند الصغار والكبار وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل الكريب الحادق بالدجاج. الكريب الحادق المكونات بيضة.

اضيفي كاس من الحليب منزوع الدسم.

كاس من الطحين.

اضيفي رشة من الملح حسب الرغبة. طريقة التحضير ضعي البيضة والملح والطحين ونصف كوب الحليب في الخلاط الكهربائي ثم قومي بخلط جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد حتي تتجانس ثم اضيفي بعدها ماتبقي من الحليب واعجني المكونات مره اخري مع بعضها الي حين تشكل عجينه بقوام مناسب.

ادهني مقلاة بالقليل من الزيت واشعلي النار تحتها.

اضيفي مقدار مغرفة من المزيج علي المقلاة.

انتظري نصف دقيقة ثم اقلبيها على الجهة الأخرى لمدة خمس عشرة ثانية ثم استخرجيها من المقلاة.

اعيدي نفس الشئ مع ماتبقي من الخليط.

احشي الكريب بالذي ترغبين فيه ثم اغلقيه وهكذا يصبح جاهزا للتقديم. طريقو عمل الكريب الحادق بالدجاج المكونات أربع رقائق من الخبز اللبناني. مكونات الحشوة اربع قطع فيليه الدجاج.

نصف كوب من زيت الزيتون.

معلقة صغيرة من البهار.

معلقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الاسود.

معلقة من السماق.

اربع حبات من البصل متوسط الحجم. طريقة التحضير قطعي البصل شرائح.

قطعي الدجاج الي شرائح.

ضعي في قدر اربع ملاعق زيت في مقلاة غير لاصقه ثم ضعي المقلاة علي النار.

اضيفي شرائح البصل الي ان تلاحظي انها ذبلت. اضيفي الفلفل والملح الي البصل وبعدها اضيفي شرائح الدجاج وامزجي كل المحتويات بشكل جيد.

اضيفي البهار وقلبي بشكل مستمر الي حين استواء الدجاج وستظل هذه العملية من سبع الي عشر دقائق لتضعي بعدها السماق مع باقي المقادر وبعدها اطفي النار.

قطعي رغيف من الخبز الي نصفين.

اضيفي كمية من الحشوة داخل كل نصف ولفيه مثل الساندويش.

ضعي لفائف الخبز المحشوة بشكل متناسق في صينية مدهونة بزيت.

ادخلي صينية اللفائف بداخل الفرن الي ان يتحمر شكلها وبعدها اخرجيها للتقديم. الكريب الحادق المكوناتطريقة التحضيرطريقو عمل الكريب الحادق بالدجاج المكوناتمكونات الحشوةطريقة التحضير

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