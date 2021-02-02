وصفة دجاج في الفرن بأفضل تتبيلة للدجاج سهلة وشهية

وصفة دجاج في الفرن هي الألذ بين طرق الدجاج الأخرى، حيث أنها شهية ولذيذة وفي نفس الوقت صحية، لا تؤثر على الوزن، بل إنها من أهم الأكلات التي ينبغي أن تكون في جدول وجباتك اليومية إن كنت تتبع حمية غذائية لخفض الوزن، وتصنيف على أنها وصفات صحية للعشاء أو للغداء ويمكن تناولها عقب تناو وصفات سريعة للفطور وصحية حتى تكون وجباتك بالكامل في نطاق سعراتك الحرارية.

وصفة دجاج في الفرن

يمكن أن تُعد وصفة الدجاج في الفرن من خلال توفير المكونات التالية في البداية:

علينا أن نقوم بتوفير فصين من الثوم وملعقة من التوابل من كل نوع، سواء الملح أو القرفة أو الفلفل الأسود أو الكاري والكركم.

سنقوم بتوفير دجاجة ونقوم بتقطيعها على حساب عدد أفراد الأسرة، وكلما كان العدد كبير، نستطيع توفير أعداد أخرى من الدجاج.

سنقوم بتوفير ملعقتين من الخل وملعقة من عصير الليمون وملعقة من زيت الزيتون.

نقوم بتوفير بصلة وكمية مناسبة من البقدونس، وحبة من الطماطم.

ويمكن البدء في تتبيلة دجاج مشوي في الفرن قبل مرحلة الطهي، والتي تتم من خلال الخطوات التالية:

علينا أن نقوم أولًا بغسل الدجاج، ويمكن استخدام الملح والدقيق في غسلها حتى نتخلص من كافة الروائح الموجودة بها.

ثم نقوم بوضع التوابل عليها ونحرص أن نقوم بإدخال التوابل داخلها، ونتركها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

ثم عقب إخراجها نقوم بوضعها في صينية ونقوم بوضع بطحن البصل والطماطم والبقدونس في الخلاط، ونضيف إليهم زيت الزيتون وملعقة من التوابل، ثم نقوم بوضع التوابل على الدجاج.

ثم نقوم بعد ذلك بتركها مرة ثانية لمدة ساعة في الثلاجة، ومن ثم نقوم بإدخالها إلى الفرن على درجة حرارة لا تقل عن 180 درجة مئوية.

وعند التأكد من أنها قد شرفت على النضج، نستطيع أن نشغل الشواية حتى يتحول لونها إلى اللون الأحمر، ونتابعها حيث أن هذه المرحلة لا تستغرق سوى خمس دقائق فقط.

ثم يتم تقديمها مع أطباق المكرونة أو أطباق السلطات مثل السلطة الخضراء وسلطة الطحينة.

طريقة دجاج بالفرن لذيذة