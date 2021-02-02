يعتبر البرياني واحد من أفضل وأشهى الأكلات التي أتت علينا من آسيا وتحديدا من شرقها، ولقد انتشرت تلك الأكلة بالخليج العربي نظراً لمذاقها الرائع واللذيذ، ولهذا فالجزء الذي لا يعرف تلك الأكلة يريد أن يعرف خلطة البرياني الوليمه حتى يستطيعوا أن يعدوها في المنزل ويتناولها هم وعائلتهم، وتتميز تلك الأكلة بالمزيج المتنوع من التوابل الآسيوية، وبمقالنا اليوم نوضح إليكم الطريقة.

خلطة البرياني الوليمه

تعد تلك الأكلة من أفضل الأكلات الآسيوية التي يحبها الجميع في الخليج العربي، ونظرا لأنها كذلك فنقدم الآن مكونات الخلطة وطريقة تحضيرها.

مقادير البرياني الوليمه

توجد مجموعة مقادير لازمة لتحضير الوصفة كالتالي:

1 حبة طماطم مقطعة لشرائح.

¼ كوب زيت زيتون.

2 فص ثوم.

3 ملعقة كبيرة نعناع.

بهارات برياني بكمية مناسبة.

1 حبة بصل مقطع لشرائح.

1 حبة ليمون مقطع لشرائح.

1 كوب زبادي.

1 حبة خيار مبشور.

1 ملعقة زعفران.

صدور دجاج.

رشه فلفل أسود.

رشه بابريكا.

1 ملعقة ذات حجم صغير ماء ورد.

صبغة طماطم بمقدار مناسب.

1 ملعقة ذات حجم صغير زنجبيل مطحون.

بهارات أخرى بمقدار مناسب مثل الكزبرة، قرنفل، كركم، قرفة، ملح، هيل.

3 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة.

أرز للوليمة.

طريقة تحضير برياني الوليمه

قدمنا مقادير البرياني إليكم والآن قد حان الموعد لإخباركم بطريقة التحضير، حيث يتم إعداد تلك الوصفة كالآتي:

يُغسل الأرز أولاً ثم ينقع بالماء ويترك لوقت كافي.

يوضع في هذا الوقت مقدار من الزيت على النار، ويتم الانتظار ليسخن الزيت.

ثم يوضع البصل ويحرك بالزيت حتى يتغير لونه.

ويوضع فوقه بعد ذلك الثوم المفروم والزنجبيل والطماطم والليمون، ثم يقلب على النار لتمام احمرار الثوم.

ثم توضع جميع البهارات فوق الخلطة السابقة.

وعليك أيضاً أن تضيف جميع البهارات والزعفران وغيرها فوق الخلطة.

قم بوضع الصدور على الخلطة وقلبها جيداً.

ثم قم بوضع الزبادي على الخليط واتركه لدقيقة واحدة.

بإناء آخر على النار يوضع مقدار مناسب ماء، ويترك ليغلي.

ضع كمية من البهارات بالماء ثم ضف عليها الفلفل الأسود.

يتعين عليك بعد هذا وضع الأرز بالماء وإضافة الملح عليه، وتحريكه ثم تركه على درجة حرارة هادئة حتى تمام النضج.

بعد أن ينضج الأرز ضعه على الدجاج وقلبه جيدا، ثم ضع عليه صبغة الطعام، الكزبرة، وماء الورد وقلبهم جيداً، واتركه حتى تمام النضج.

ثم يقدم البرياني ساخن.

قدمنا خلطة البرياني الوليمه بالمقادير وبخطوات التحضير البسيطة والسهلة، حيث تعتبر تلك الوصفة من أحلى الوصفات الآسيوية التي يمكن أن تتناولها، نتمنى أن تجربوه ويعجبكم.