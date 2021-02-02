وصفات طبيعية لتفتيح الجسم والتي يبحث عنها مختلف الفئات العمرية من الفتيات والسيدات حيث يعد تفتيح البشرة هو من أحد الأمور التي تساعد في زيادة جمال البشرة وتجعل للبشرة بريق وتالق خاص بها، كما يفضل اغلبية السيدات والفتيات الابتعاد عن مستحضرات التجميل لتفتيح البشرة لما قد تتسبب به في آثار جانبية وكذلك لغلاء ثمنها، ولذلك فقد جهزنا لك عدد من الوصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها في البيت بمنتهى السهولة.

وصفات طبيعية لتفتيح الجسم

هناك العديد من الوصفات الطبيعية لتفتيح الجسم وتوحيد لون البشرة والتي من أهمها خلطة العسل حيث تجهز ملعقة من العسل مع اخري من زيت الخروع، بمسحوق من ورق النعناع، ويتم خلط العناصر جيدا حتى الحصول على مزيج متجانس ويتم تطبيق الخلطة على بشرة نظيفة وتترك لمدة 30 دقيقة، ويفضل تطبيق الخلطة مع كل استحمام.

وصفة الليمون؛ تجهز نصف كوب من عصير الليمون مع 4 ملاعق كبيرة من النشا، ويتم خلطها جيدا وتطبق على البشرة حتى تجف تماما وتغسل بعدها.

وصفة الحليب والكركم؛ ملعقة من اللبن وأخرى من العسل مع ملعقة من مسحوق الكركم، وأخرى من الليمون، ويتم خلط المزيج جيدا ويطبق على البشرة والأماكن الداكنة حتى تجف تماما وتغسل بماء دافئ.

خلطة الزبادى؛ علبة زبادى مع 4 ملاعق عصير ليمون و4 ملاعق زيت الزيتون وأخرى من زيت اللوز ويتم خلطه جيدا حتى تمام التجانس ويطبق على البشرة ويترك حوالي ساعة ويغسل بماء دافئ.

خلطة البقدونس؛ يتم وضع 3 ملاعق من البقدونس المفروم مع ملعقة من الماء المغلي ويتم تدليك البشرة بها بحركات دائرية لمدة ربع ساعة، ويغسل بعدها بماء دافئ، كما تفيد تلك الخلطة على التخلص من البثور و البقع وتوحيد لون البشرة.

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