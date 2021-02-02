طريقة عمل الكنافة بالقشطة في البيت بطعم رائع أحلى من الجاهزة

الحلويات الشرقية عشق لا ينتهي بالنسبة للكثيرون، وهناك الكثير من أصناع الحلويات الشرقية وتأتي الكنافة في مقدمتها، والتي تتربع على عرض كل المناسبات المختلفة سواء في شهر رمضان أو في الأعياد وفي الأوقات العادية أيضاً، واشتهرت الكنافة في الدول العربية بشكل كبير، وأصبحت الحلوى المفضلة لدى الكثيرون، ولذلك قررنا أن نستعرض عليكم طريقة عمل الكنافة بالقشطة في البيت.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة

من منا لا يعشق الكنافة ويرغب في تناولها باستمرار، وهناك عدد من أنواعها المختلفة سواء الكنافة بالمكسرات أو بالقشطة أو بالمانجو، ويمكن عمل صينية الكنافة بحشواتها المختلفة في البيت بخطوات سهلة جدا وبمكونات غير مكلفة وستعجب الجميع.

كيلو كنافة.

ربع كوب سكر أبيض بودر.

كوب سمن ذائبة.

ربع ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

كوبين لبن.

3 ملاعق كبيرة نشا.

2 ملعقة كبير كريم شانتيه بودر.

كوب قشطة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

3 كوب سكر.

كوب وربع ماء.

نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

المكونات:مكونات الحشو:مكونات الشربات:طريقة عمل الكنافة بالقشطة:

أولاً: يتم إحضار الشربات من خلال مزج السكر والماء في قدر يرفع على النار ونضيف بعد ذلك عصير الليمون والفانيليا، ويترك المزيج يغلي على نار متوسطة لمدة لا تزيد عن 7 دقائق ويترك جانباً.

ثانياً: نأخذ مقدار من اللبن ونذيب فيها النشا مع الفانيليا والكريم شانتيه البودر ونقلب ويرفع على النار مع التقليب المستمر حتى يصبح الخليط ثقيل، ثم يرفع الخليط من على النار ونضيف القشطة مع التقليب المستمر.

ثالثاً: نحضر صينية الفرن ونضع بها فيها 3 ملاعق من السمنة الذائبة، وتفرد فيها نصف كمية الكنافة ونضغط عليها جيداً وتوزع عليها السمن الذائبة، يضاف الحشو في نصف الصينية ثم نضع باقي مقدار الكنافة ويضغط عليه برفق ثم توزع السمنة الذائبة مرة أخرى.

رابعاً: تدخل الصينية الفرن الساخن على درجة حرارة متوسطة حتى تتحمر، تخرج الصينية من الفرن ويسكب عليها الشربات البارد وتترك لتبرد ثم تقطع وتقدم بألف هنا.