خطوات بسيطة لعمل الدجاج المشوي بتتبيلة رائعة وشهية ذي المطاعم

يحتل لحم الدجاج مكانة كبيرة جداً ومهمة بين أنواع اللحوم، والذي يتمتع بطعم رائع للغاية، ويمكن عمل الدجاج بالكثير من الوصفات المختلفة الشهية، وعلى رأس تلك الطرق الدجاج المشوي الذي يتمتع بطعم رائع وعادة ما يقدم في المطاعم للأكلات الجاهزة، واليوم سوف نستعرض عليكم خطوات بسيطة لعمل الدجاج المشوي بطريقة صحية رائعة وبتتبيلة شهية.

خطوات بسيطة لعمل الدجاج المشوي

الدجاج المشوي من أفضل طرق عمل الدجاج التي تقدم في وجبة الغداء والعشاء، والتي يمكن تقديمها في البيت وأحلى كمان من الجاهزة، بتتبيلة رائعة وشهية تزيد من الطعم الشهي والممتع، ويمكن تناولها أثناء اتباع نظام غذائي للتخسيس نظراً لقلة السعرات الحرارية.

دجاجة نظيفة.

ملح.

خل.

عصير ليمون.

بصلة كبيرة.

ثوم مفروم.

ثمرة فلفل أخضر مفروم.

فلفل أسود.

ملعقة مستردا.

جوز الطيب.

زعتر.

روز ماري.

بهارات دجاج.

يتم غسل الدجاجة جيداً من خلال الملح والخل، وتترك جانياً حتى يصفى الماء منها.

في وعاء الخلاط يوضع البصل المقطع والثوم والفلفل الرومي وتخلط المكونات جيداً.

في طبق كبير يتم وضع الخليط ويضاف عليه البهارات السابق ذكرها وتقلب المكونات حتى تتجانس.

يتم عمل فتحات بسيطة في جلد الدجاجة، ويوضع الحشو أسفل الجلد ووضع الباقي في كل أنحاء الدجاجة، وتترك في التتبيلة ليلة كاملة.

من خلال سيخ الفرن أو حامل الدجاج توضع الدجاجة، وتضع في صينية وتدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة، وتترك لمدة 45 دقيقة وتتبع من وقت لأخر.

تخرج الدجاجة من الفرن وتقدم بجانب السلطة والطحينة.

المكونات:طريقة التحضير: