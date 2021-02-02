- 1/2
- 2/2
طريقة عمل بسكوت حبات القهوة الهش بسكويت حبات القهوة من أشهى وألذ الحلويات التي يمكن أن تقدميها في منزلك وتقومين بتحضيرها بكل سهولة، فهي لا تتطلب منك الكثير من المجهود أو التعب بل أنها تكون سريعة التحضير ولا تستهلك الكثير من المكونات، سوف نقدم لك سيدتي أسهل طريقة لعمل بسكويت القهوة.
طريقة عمل بسكويت حبات القهوة الهش
نقدم لكم اليوم أسهل طريقة لعمل بسكويت حبات القهوة الهش ولكن عليك سيدتي أن تقومين باتباع بعض من الخطوات التي تتمثل فيما يلي:المقادير:
- كوب وربع دقيق.
- ثلاث أرباع كوب سكر ناعم.
- 2/1 كوب سمن.
- 5 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.
- 5 ملعقة كبيرة لبن ساخن.
- 4/1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- 4 ملاعق كبيرة نشا ذرة.
- 2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.
- قومي بإحضار وعاء عميق ضعي به 2 ملعقة قهوة سريعة الذوبان مضاف لها ملعقة ونصف لبن ساخن وقلبي بعد ذلك حتى أن تذوب تماماً ثم يترك جانباً ليبرد.
- ثم احضري وعاء أخر عميق يضاف له 2/1 كوب سمن بدرجة حرارة الغرفة وقومي بخفقها بواسطة المضرب اليدوي حتى أن يصبح قوامها كريمي.
- يضاف بعد ذلك السكر البودرة والسمن واستمري في الخفق بالمضرب اليدوي حتى أن يمتزجوا معاً، ويكون الخليط ذات قوام كريمي أكثر.
- يضاف لخليط السمن والسكر صفار البيضة والفانيليا وقلبي جيداً حتى أن تمتزج المكونات مع بعضها حتى تحصلين على خليط كريمي ناعم.
- اخلطي المكونات الجافة مع بعضها فيما عدا السكر وضيفيها إلى الخليط السابق وقلبي باستخدام ملعقة خشبية.
- ثم قومي بجمع عجينة بسكويت القهوه بيديك واعجنيها بعدها يتم تشكيل العجينة وتقطيعها لقطع صغيرة الحجم وكوريها بشكل بيضاوي واستمري على ذلك حتى أن تنتهي العجينة.
- يتم رص قطع البسكويت بصينية مبطنة بورق الزبدة مع الحرص على ترك مسافة بين القطع، وبطرف السكينة قومي بعمل شق بالوسط دون الوصول للأخر.
- يتم تغطية البسكويت وادخليها للثلاجة وتترك لمدة ساعة كاملة وهذا يساعد على البسكويت يحافظ على قوامه.
- ادخلي الصينية إلى الفرن الساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وضعي الرف الشبكي بوسط الفرن وتترك لمدة 15 دقيقة حتى أن ينضج تماماً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسكويت حبات القهوة سهل وشهي في المنزل مثل الجاهز سريع ولذيذ وخفيف بمكونات بسيطه جدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.