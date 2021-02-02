بسكويت حبات القهوة سهل وشهي في المنزل مثل الجاهز سريع ولذيذ وخفيف بمكونات بسيطه جدا

طريقة عمل بسكوت حبات القهوة الهش بسكويت حبات القهوة من أشهى وألذ الحلويات التي يمكن أن تقدميها في منزلك وتقومين بتحضيرها بكل سهولة، فهي لا تتطلب منك الكثير من المجهود أو التعب بل أنها تكون سريعة التحضير ولا تستهلك الكثير من المكونات، سوف نقدم لك سيدتي أسهل طريقة لعمل بسكويت القهوة.

نقدم لكم اليوم أسهل طريقة لعمل بسكويت حبات القهوة الهش ولكن عليك سيدتي أن تقومين باتباع بعض من الخطوات التي تتمثل فيما يلي:

كوب وربع دقيق.

ثلاث أرباع كوب سكر ناعم.

2/1 كوب سمن.

5 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.

5 ملعقة كبيرة لبن ساخن.

4/1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

4 ملاعق كبيرة نشا ذرة.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.