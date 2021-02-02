أقوي بروتين طبيعي معجزه لشعر حرير فى أقل من ساعة من أول استعمال بمكون واحد فقط

طريقة عمل بروتين طبيعى يعتبر الشعر الناعم أحد مظاهر الجمال لدى المرأة، ولذلك تحاول كل امرأة تنعيم وفرد شعرها من خلال تطبيق البروتين، ولكنه قد يؤثر على الشعر من ناحية أخرى، ولهذا السبب تلجأ المرأة إلى الوصفات الطبيعية لفرد الشعر بأمان ودون إلحاق الضرر به، ومن خلال السطور القادمة سوف نقدم لكي سيدتي طريقة سهلة وسريعة لصنع بروتين طبيعي لفرد الشعر. طريقة عمل بروتين طبيعى طريقة عمل بروتين طبيعى المكونات:- 2 فنجان من المايونيز.

ملعقة كبيرة من الأفوكادو (مهروس). طريقة التحضير والتطبيق:- نحضر وعاء من البلاستيك ونضع به المايونيز والافوكادو المهروس ونخلطهم معًا بشكل جيد حتى نحصل على خليط ناعم متجانس.

ثم نضع الخليط الناتج على شعر رطب، بحيث يغطي الخليط كل الشعر من جذوره إلى أطرافه.

ثم نغطي الرأس باستخدام مشمع الاستحمام ونتركه لمدة لا تقل عن ساعة، ثم نغسل الشعر بالماء البارد والشامبو.

تساعد هذه الطريقة على ترطيب الشعر أيضًا وتقوية بصيلاته وزيادة لمعانه. الكرفس لعمل بروتين طبيعي للشعر:- طريقة التحضير والتطبيق:-الكرفس لعمل بروتين طبيعي للشعر:- المكونات:- ورق كرفس (كمية مناسبة لطول الشعر).

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير والاستخدام:- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به ورق الكرفس ونفرمه بشكل جيد، ثم نقوم بتصفية ورق الكرفس من خلال الاستعانة بمصفاه ضيقة حتى نحصل على عصيره.

نضع عصير الكرفس في وعاء ونتركه لمدة لا تقل عن 6 ساعات، ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون إلى عصير الكرفس ونخلطهم معًا جيدًا.

نقوم بوضع هذا الخليط على الشعر من بداية الجذور وحتى الأطراف، ثم نقوم بتمشيط الشعر باستخدام مشط واسع بأسنان متباعدة.

ثم نقوم بتغطية الشعر بمشمع الاستحمام أو كيس من البلاستيك ونتركه لمدة لا تزيد عن نصف ساعة.

نغسل الشعر بالماء البارد والشامبو ثم نتركه إلى أن يجف دون استخدام مجفف كهربائي.

نكرر هذه الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على نتيجة مرضية.

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