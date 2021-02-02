فوائد قشور البصل المذهلة لجسم الإنسان

لا شك أنه لن يخطر على بال أحدكم أن لقشور البصل فوائد عديدة، فمصير تلك القشور دائما ما يكون في سلة المهملات، إلا أنه يمكن استغلال تلك القشور في العديد من الاستخدامات المذهلة بحسب ما نشره موقع Timesofindia، حيث يمكن الإحتفاظ بقشور البصل واستخدامها في العديد من الأشياء التي سنتعرف عليها فيما يلي، وهذه الإستخدامات ما بين فوائد علاجية للجسم أو الشعر أو حتى استخدامات بيئية.فوائد قشور البصل في علاج تشنجات الساق
أوضحنا أن لقشور البصل بعض الفوائد فيمكن استخدامها في علاج تشنجات الساق، لأنها تعبر من أبسط الطرق المنزلية بل وأفضلها في علاج التقلصات التي تحدث للساق، وذلك من خلال الحصول على مغلي قشور البصل في الماء لمدة ما بين 10 إلى 15 دقيقة، ثم يصفى من الماء، وتناوله قبل الخلود إلى نومك، وسيساهم ذلك في حتسين عضلات جسمك بشكل عام وهو ما سيجعله يتوقف عن التشنجات.فوائد قشر البصل للشعر
عصير البصل من شأنه أن يساعد في تقوية الشعر من جذوره، وهو ما سيعمل على زيادة طول الشعر وإبراز اللون الطبيعي له، حيث يعمل على محاربة الفطريات التي تظهر في فروة الرأس بسبب حيث يساهم عصير البصل في تغذية بصيلات شعرك بسبب احتواءه على الكبريت، ويتم غسل الشعر بماء قشور البصل الذي تم غليه.فوائد علاجية لقشور البصل
- ويحتوي قشور البصل على مواد مضادة لإلتهابات الحلق والزور، فيتم الغرغرة بمنقوع ماء قشور البصل لعلاج تلك الإلتهابات.
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