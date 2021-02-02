دراسة: فائدة الصمغ العربي في الوقاية من أمراض القلب

الصمغ العربي اشتهر باستخداماته العديدة خاصة في العلاجات التقليدية منذ القدم، ويدخل في العديد من الصناعات الدوائية والغذائية، وهو عبارة عن نتاج شجرة السنط أو الطلح، الموجودة بكثرة في المناطق الاستوائية، وبشكل خاص في السودان، وفي الطب الحديث ثبتت فوائده العديدة على الصحة، أخرها تأثيره الإيجابي على صحة القلب، كما التالي:

الصمغ العربي والقلب:

كشفت دراسة علمية حديثة عن أهمية تأثير الصمغ العربي في ‏الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ‏وفاعليته للأشخاص الذين يعانون اضطرابات في الجهاز ‏الهضمي‎.‎

وأوضحت رئيسة فريق البحث المنشور في مجلة التغذية‎ ‎‏"‏Nutrients‏"‏‎، الدكتورة عائشة الظاهري، أن ‏نتائج التجارب التي أجريت على 80 مشاركاً أثبتت حدوث انخفاض كبير في ضغط الدم الانقباضي ‏والانبساطي، وتحسن الكتلة العضلية.‏

وأشارت، وفقا لـ"وكالة أنباء الإمارات"، إلى أن مستويات السكر شهدت تحسنًا ملحوظًا، ‏وكذلك حركة الأمعاء، مع انخفاض حاد في الانتفاخات بالإضافة ‏إلى انخفاض في مستوى الشهية وزيادة الشعور بالشبع‎.‎

يُشار إلى أن الفريق المشارك في الدراسة، شمل باحثين من جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع ‏جامعات: الشارقة، والهاشمية في الأردن، ‏وملبورن وفيكتوريا في أستراليا.

الصمغ العربي والكوليسترول:

ذكر موقع " ويب طب" أن بعض الدراسات وجدت بأن لتناول الصمغ العربي تأثير على مستويات الكولسترول في الجسم، فهو يساعد في نزولها، وفي دراسة تمت من قبل الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA)، وجد أن لا علاقة تربط بين تناول الصمغ العربي وانخفاض مستويات الكولسترول في الدم.

في دراسة سريرية على مرضى يعانون من كولسترول مرتفع ولمدة تراوحت بين 4-12 أسبوع، لم يكن للصمغ تأثير على الكولسترول، إلا أنه كان مصدر عالي للألياف القابلة للذوبان التي تساهم في خفض الكولسترول.

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