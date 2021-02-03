9 طرق تستخدمي بيهم المنتجات منتهية الصلاحية بدل ما ترميهم

اوقات كتير بيحصل ممكن يبقى عندنا منتجات صلاحيتها تنتهي طبعا اول حاجة بنعملها والتفكير الطبيعي انك هترميها ، ولكن هل فكرتي ان المنتجات دي ممكن تستفادي منها بطرق تانية حتى بعد ما صلاحيتها تنتهي؟ من اول العناية بالبشرة لحد المطبخ ، وده اللي هنشوفه النهاردة مع بعض من خلال موضوعنا هنتعرف على 9 طرق تستخدمي بيهم المنتجات منتهية الصلاحية وتستفادي منها.

طرق تستخدمي بيهم المنتجات منتهية الصلاحية:

1- الافوكادو:

لو عندك افوكادو وفترة صلاحيته انتهت ومستخدمتيهوش في الاكل ، مترميهوش لانك تقدري تستفادي منه بطريقة تانية ، تقدري تستخدميه لشعرك ، الافوكادو يعتبر مرطب طبيعي للشعر ، كل اللي هتعمليه انك هتهرسي الافوكادو وتحطيه على شعر جاف ، سيبيه لمدة 6 ساعات على الاقل وبعدها اغسليه كويس بالشامبو والبلسم بالطريقة العادية.

2- ماسك الوجه الورقي:

ماسك الوجه الورقي اكيد مش كويس انك تستخدميه لوشك بعد انتهاء صلاحيتة ، ولكن مع ذلك تقدري تستخدميه لرجلك لترطيبها وتنعيمها, او على الصدر, الرقبة, او الايدين.

3- المرطب او الغسول اللي داخل فيه لبن:

لو عندك مرطب منتهي الصلاحية او غسول بشرة داخل في مكوناته لبن ، تقدري تستفادي منهم بطريقة تانية وتستخدميهم لتنضيف وتلميع الشنط والمحافظ ، كل اللي هتعمليه بس ضيفي من المنتج على قطنة وامسحي بيها الشنطة.

4- اللبن:

لو اللبن قطع تقدري تستفادي منه باكتر من طريقة ، ممكن تعملي منه جبنة, ممكن تستخدميه للخبز, او حتى تعملي بيه بانكيك ، ممكن كمان تستخدميه كماسك للوجه ، ببساطة وزعيه على بشرتك كلها وسيبيه لحد ما ينشف وبعدين اغسليه ، ممكن متبقاش ريحتة حلوة ولكن حمض اللاكتيك اللي موجود في اللبن مفيد جدا للبشرة.

5- كريم الحلاقة:

كريم الحلاقة ممكن يستخدم بطرق مختلفة بعد انتهاء فترة صلاحيتة ، ممكن تستخدميه لتنضيف الاوساخ والدهون لانه حرفيا بيجذبها ، ولكن الحاجة الغريبة انك تقدري تستخدميه لتنضيف تحت الاظافر ، حطي بس كمية بسيطة من الكريم تحت الضوافر ونضفيها بعود اسنان.

6- معجون الاسنان:

لان معجون الاسنان بيحتوي على منظف ، فهو ممكن يساعد على ازالة البقع من السجاد وممكن كمان تنضفي بيه الالوان من الحيطة ، بالاضافة انه ممكن تنضفي بيه الحذاء الرياضي وشاشة التليفون ، ممكن كمان انه يساعد على ازالة الروايح الحامضة من زجاجات الاطفال (الببرونة).

7- الزبادي:

الزبادي كمان من الحاجات اللي ممكن تستفادي منها حتى بعد انتهاء صلاحيتها ، تقدري تستخدميها كماسك للبشرة ، كل اللي هتعمليه اخلطي الزبادي مع العسل وخيار مبشور او مضروب في الخلاط ، وزعي الخليط على وشك ، سيبيه لمدة 15 دقيقة ، وبعدين اغسليه بمية دافية.

8- محدد العيون والشفايف:

اكيد مش امن انك تستخدمي منتجات مكياج منتهية اصلاحية على شفايفك وعينيكي لانها ممكن تسبب مشاكل ، مع ذلك ، تقدري تستفادي من محدد العيون والشفايف بطريقة تانية باستخدامهم لتسطير الكلمات والجمل في الكتب اثناء المذاكرة او تستخدميه للكتابة كقلم رصاص ملون.

9- زبدة الفول السوداني:

زبدة الفول السوداني ممكن توفرلك وقت كتير لو خلص من عندك كريم الحلاقة لازالة الشعر ، يعتبر بديل رائع لانه غني بالزيوت اللي هتخلي بشرتك ناعمة ومتنشفش بعد الحلاقة ، كل اللي هتعمليه هتفرديها على المكان اللي عايزة تزيلي منه الشعر وتشيليه بالمكنة بالطريقة العادية زي ما بتستخدمي كريم الحلاقة.

هل سبق واستخدمتي قبل كده منتجات منتهية الصلاحية؟ كانت ايه واستخدمتيها ازاي؟ وايه المنتجات اللي في القايمة اللي قولناها ممكن تجربيها؟

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