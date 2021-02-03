البطاطس بالجبنة الموتزاريلا حضري تلك الأصابع الشهية المقرمشة بنفسك

تعد البطاطس بالجبنة الموتزاريلا من أشهى الوصفات على الإطلاق حيث يحب الشباب والأطفال تناولها على شكل أصابع أو في صينية ويذهبون إلى المطاعم الكبرى لطلب تلك الأصابع الشهية، لذلك بدلاً من شراء الطعام من الخارج يمكنك تحضير تلك الأكلة الرائعة بمقادير بسيطة وخطوات سهلة وتقديمها بجانب المشويات والمقليات على الغداء فتابعينا. البطاطس بالجبنة الموتزاريلا المقادير اللازمة لتحضير أصابع البطاطس: البطاطس بالجبنة الموتزاريلا المقادير اللازمة لتحضير أصابع البطاطس: لتحضير تلك الوصفة تحتاجين إلى ثلاث حبات من البطاطس كبيرة الحجم..

حبتان كبيرتان من البصل.

بيضة واحدة كبيرة بدرجة حرارة الغرفة.

حفنة من البقدونس المقطع والمفروم.

جبن موتزريلا مبشورة حسب الرغبة.

كيس من البقسماط الجاهز المطحون.

زيت غزير نباتي للقلي.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. خطوات تحضير أصابع البطاطس بالجبنة الموتزاريلا: قومي بغلي كمية كافية من الماء في وعاء على النار. اغسلي حبات البطاطس وضعيها في الماء المغلي على النار دون تقشير. اتركي البطاطس حتى تنضج تماماً ويتم سلقها ويمكنك التحقق من ذلك بواسطة شوكة أو سكين. عندما تقترب البطاطس من النضوج قومي بتقشير البصل وفرمه ثم أضيفيه مع البطاطس. بعد أن تنضج البطاطس ارفعي الوعاء من على النار وصفي البطاطس واتركيها تبرد. قشري البطاطس واهرسيها بهراسة البطاطس أو باستخدام شوكة. ضعي البطاطس المهروسة في وعاء عميق ثم أضيفي إليها البقدونس المفروم. أضيفي البيضة والملح والفلفل وقلبي جيداً. خذي القليل من البطاطس المهروسة على راحة يدك ما يعادل ملعقة كبيرة. افردي البطاطس على يديك ثم ضعي القليل من الجبنة داخها. اثني البطاطس وحاولي تشكيل أصابع محشية بها وأحكمي إغلاقها على الجبنة الموتزاريلا. غلفي أصابع البطاطس بالجبنة الموتزاريلا بالبقسماط ثم ضعي كل الكمية في طبق. غطي الطبق وضعيه في الثلاجة لمدة أربع ساعات على الأقل حتى تتماسك الأصابع جيداً ويصبح قوامها أكثر تماسكاً.

أخرجي البطاطس من الثلاجة ليتم قليها. ضعي كمية من الزيت الغزير في طاسة على نار متوسطة ليسخن. أضيفي أصابع البطاطس بحرص واتركيها حتى تتحمر. اقلبيها من كل الجهات حتى تأخذ اللون الذهبي وبعدها أخرجيها من الزيت. ضعي أصابع البطاطس على مناديل ورقية لتتشرب الزيت الزائد ثم قدميها كما يحلو لك. خطوات تحضير أصابع البطاطس بالجبنة الموتزاريلا:

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