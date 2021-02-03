صينية المسقعة بالبشاميل طريقة لذيذة ومبتكرة لتحضير المسقعة

تعد صينية المسقعة بالباشاميل من ألذ الوصفات على الإطلاق ويحب الناس تناولها بهذه الطريقة بدلاً من تناول المسقعة بالطريقة المعتادة، يمكنك تحضير تلك الأكلة بكل سهولة وتقديمها لأولادك على الغداء بدلاً من طلبها من المطاعم مجهولة المصدر فتابعينا لتعرفي المقادير والخطوات بالتفصيل. صينية المسقعة بالباشاميل المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

حبتان كبيرتان من الباذنجان الرومي الأسود مقطعة على شكل مكعبات.

حبتان من الفلفل الأخضر الحلو.

حبتان من البطاطس الكبيرة.

حبتان كبيرتان من البصل.

كوب من صلصة الطماطم الطازجة أو عصير الطماطم.

مكعب من مرقة الدجاج.

ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج المشكلة.

ملعقة صغيرة من الملح الأبيض الناعم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ناعم.

ملعقة صغيرة من الشطة الحارة حسب الرغبة. صينية المسقعة بالباشاميل المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: مقادير الباشاميل: مكعب من مرق الدجاج.

أربع ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من السمن النباتي.

بيضة واحدة كبيرة الحجم.

رشة من الفلفل الأبيض.

ثلاث أكواب من الحليب السائل. خطوات تحضير صينية المسقعة بالباشاميل: قومي بتسخين الزيت في وعاء على النار ثم أضيفي البصل بعد فرمه. قلبي البصل حتى يذبل ثم أضيفي الفلفل الاخضر المقطع إلى حلقات أو شرائح. أضيفي عصير الطماطم ومكعب من مرقة الدجاج وقلبي. اتركي الصوص حتى يتكاثف على النار. في طاسة أخرى لا تلتصق مثل التيفال أو الجرانيت قومي بتسخين القليل من الزيت. قطعي الباذنجان والبطاطس إلى شرائح وقومي بتحميرها من جميع الجهات على النار. بعد التأكد من أن قوام الصلصة أصبح مناسب أضيفي البازنجان والبطاطس المقلية. أضيفي اللحم المفروم وقلبي. تبلي الخليط بالملح والفلفل الأسود وتوابل الدجاج. اتركي المكونات تنضج على النار وغطيها. حضري الباشاميل عن طريق تشويح الدقيق في السمن على نار متوسطة. أضيفي مكعب مرقة الدجاج واتركيه حتى يذوب مع التقليب. أضيفي اللبن السائل وقلبي حتى لا يتكتل الدقيق. أضيفي الفلفل الأبيض وقلبي حتى يصبح القوام كثيفاً. ارفعي الباشاميل من على النار ثم أضيفي البيض وقلبي. أحضري صينية الفرن وضعي القليل من الباشاميل لتغليفها من الداخل. أضيفي اللحمة المفرومة بالصلصة ثم أضيفي الباشاميل على الوجه. أدخلي الصينية الفرن واتركيها حتى تنضج.

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