الديك الرومي المشوي لسفرة فخمة ابهري الجميع ببراعتك في المطبخ

يعد الديك الرومي المشوي من أفخم الأصناف على الإطلاق فهو الأنسب لعشاء فخم ويحضر في المناسبات السعيدة كالأفراح وليلة الكريسماس، لذلك يمكنك تحضيره بنفسك في مطبخك مع الأرز البسمتي بالخلطة وإبهار عائلتك وضيوفك بغداء مميز فتابعينا لتعرفي الطريقة بالتفصيل. الديك الرومي المشوي المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: ديك رومي كامل.

كوب كبير من الزبادي البلدي.

ملعقتان كبيرتان من الخردل.

ملعقتان كبيرتان من الكاتشب.

بصلتان مفرومتان.

نصف كوب من الماء.

عصير ليمونتان كبيرتان.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من الملح الأبيض الناعم.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من البهارات المشكلة حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة. الديك الرومي المشوي المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: لتحضير الأرز تحتاجين إلى: أربع أكواب من الأرز البسمتي.

ملعقة كبيرة ونصف من السكر.

بصلة واحدة صغيرة الحجم.

أربع أكواب من الماء.

مكعبان من مرق الدجاج.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

رشة من القرفة.

ربع كوب من الزيت النباتي.

رشة من الزبيب.

حفنة من المكسرات المحمصة . خطوات تحضير الديك الرومي المشوي: حضري تتبيله الديك الرومي عن طريق خلط البهارات والملح والفلفل معاً. أضيفي القرفة والكاتشب وعصير الليمون وقلبي. قومي بفرم البصل في الماء ثم اعصريه جيداً وصفيه جيداً من الماء تفل البصل إلى التتبيلة مع إضافة الخل والزيت. قومي بغسل الديك الرومي جيداً بالماء والخل والليمون والملح واشطفيه مع نقعه في الماء لبعض الوقت. غلفي الديك الرومي بالتتبيلة جيداً واتركيه في الثلاجة لمدة يوم كامل. ضعي الديك الرومي في صينية الفرن وفوقه التتبيلة وربع كوب من الماء ثم غطيه بالورق الحراري. أدخلي الديك الرومي الفرن حتى ينضج ويتم شويه بالكامل. يحتاج الديك الرومي لحوالي ساعتين ونصف لينضج. قومي بكشف الديك الرومي واتركيه يتحمر من الخارج ليأخذ اللون الذهبي. لتحضير الأرز قومي بتسخين الزيت في طنجرة مناسبة الحجم. أضيفي البصل المفروم وقلبي. أضيفي كبد الديك الرومي المقطع وقلبي. أضيفي القرفة والتوابل وقلبي. قومي بكرملة السكر في وعاء منفصل على النار ثم أضيفيه إلى الخليط وقلبي. أضيفي الأرز البسمتي بعد نقعه. قلبي المكونات جيداً ثم أضيفي الماء لتسوية الأرز. أضيفي مكعب مرقة الدجاج وقلبي المكونات. اتركي الأرز بالخلطة على النار حتى ينضج تماماً ويتشرب الماء المضاف إليه. يمكنك إضافة القليل من شوربة الدجاج مع الماء في التسوية. ضعي الأرز في طبق التقديم وزينيه بالزبيب والمكسرات وقدميه مع الديك الرومي المشوي. خطوات تحضير الديك الرومي المشوي:

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